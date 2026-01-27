Θρίλερ στα Τζουμέρκα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα – Τον αναζητούσε ο αδελφός του

Νεκρός μετά από πτώση σε ρέμα, σε απότομο και ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στα Άγναντα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων εντοπίστηκε ένας 55χρονος άνδρας.

Υπάλληλοι από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βορείων Τζουμέρκων κλήθηκαν στο σημείο και έπεται από επιχείρηση ανέσυραν τον άνδρα μεταφέροντας τον με φορείο.

Όπως αναφέρει το epirupost.gr, ο άνδρας παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ, με το περιστατικό να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος αργά το βράδυ της Δευτέρας (26/1) έφυγε από το καφενείο του χωριού με προορισμό το σπίτι του.

Ο 55χρονος όμως δεν έφτασε ποτέ στο σπίτι του με αποτέλεσμα ο αδελφός του να ενημερώσει τις αρχές και μετά την έρευνα να εντοπιστεί η σορός του στο ρέμα του χωριού.

Σημειώνεται ότι ο σκούφος, το κινητό και τα γάντια του 55χρονου εντοπίστηκαν στην άκρη του δρόμου, με την έρευνα της ΕΛΑΣ να είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα «φωτίσει» η ιατροδικαστική εξέταση.

