Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για τον αγωγό νερού που «έσκασε» τραυματίζοντας τέσσερα άτομα

Εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη έπειτα από τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων που συμμετείχαν στις εργασίες εγκατάστασης νέου αγωγού της ΕΥΑΘ, κομμάτι του οποίου έσπασε χθες (26/01), στη Θεσσαλονίκη.

Με αφορμή βίντεο που ήρθαν στο φως από το περιστατικό, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών να διεξάγει προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος. Συνολικά τραυματίστηκαν τέσσερις εργαζόμενοι, ο ένας σοβαρότερα.

Στα πλάνα διακρίνεται ένας πίδακας νερού να αναβλύζει με αδιανόητη ορμή, ενώ μια μάνικα που κινείται ανεξέλεγκτα λόγω της πίεσης χτυπά με δύναμη έναν εργαζόμενο στο εργοτάξιο στη διασταύρωση των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος στη Θεσσαλονίκη.

Η δύναμη του νερού εκτινάχθηκε σε ύψος δύο μέτρων, ενώ ο εργαζόμενος άνδρας σωριάζεται ακαριαία στο έδαφος και, μην μπορώντας να σταθεί ξανά στα πόδια του, επιχειρεί να απομακρυνθεί από το σημείο της καταστροφής με έρπειν, σε μια προσπάθεια να σωθεί.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους υπόλοιπους εργάτες να τρέχουν προς το μέρος των συναδέλφων τους για να βοηθήσουν. Ένας από τους τραυματίες φαίνεται να κάθεται σε μια καρέκλα στη μέση του δρόμου, περιμένοντας βοήθεια, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για τον εργαζόμενο που υπέστη σοβαρό κάταγμα στο πόδι.

*Με πληροφορίες από voria.gr

