Θεσσαλονίκη: «Έσκασε» αγωγός νερού - Τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες - Bίντεο

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο νέος αγωγός της ΕΥΑΘ σπάει και παρασύρει τα μέλη του συνεργείου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα διακρίνεται ένας πίδακας νερού να αναβλύζει με αδιανόητη ορμή, ενώ μια μάνικα που κινείται ανεξέλεγκτα λόγω της πίεσης χτυπά με δύναμη έναν εργαζόμενο στο εργοτάξιο στη διασταύρωση των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος στη Θεσσαλονίκη.

Η δύναμη του νερού εκτινάχθηκε σε ύψος δύο μέτρων, ενώ ο εργαζόμενος άνδρας σωριάζεται ακαριαία στο έδαφος και, μην μπορώντας να σταθεί ξανά στα πόδια του, επιχειρεί να απομακρυνθεί από το σημείο της καταστροφής με έρπειν, σε μια προσπάθεια να σωθεί.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους υπόλοιπους εργάτες να τρέχουν προς το μέρος των συναδέλφων τους για να βοηθήσουν. Ένας από τους τραυματίες φαίνεται να κάθεται σε μια καρέκλα στη μέση του δρόμου, περιμένοντας βοήθεια, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για τον εργαζόμενο που υπέστη σοβαρό κάταγμα στο πόδι.

Συνολικά, τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με τους τρεις εξ αυτών να φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Η περιοχή κοντά στο υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης αποκλείστηκε άμεσα από την Αστυνομία, η οποία διέκοψε την κίνηση των οχημάτων στην Αγίου Δημητρίου για να διευκολύνει το έργο των διασωστών.

Οι εικόνες από τον πίδακα νερού που «άνοιξε» την άσφαλτο και η προσπάθεια των τραυματισμένων εργατών να σωθούν, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας στις εργασίες υποδομών μέσα στο αστικό περιβάλλον.

