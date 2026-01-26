Θεσσαλονίκη: «Έσκασε» αγωγός νερού - Τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες - Bίντεο

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης νέου αγωγού, με την αστοχία του υλικού να αποδεικνύεται μοιραία για τη σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων του συνεργείου

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: «Έσκασε» αγωγός νερού - Τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες - Bίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο νέος αγωγός της ΕΥΑΘ σπάει και παρασύρει τα μέλη του συνεργείου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα διακρίνεται ένας πίδακας νερού να αναβλύζει με αδιανόητη ορμή, ενώ μια μάνικα που κινείται ανεξέλεγκτα λόγω της πίεσης χτυπά με δύναμη έναν εργαζόμενο στο εργοτάξιο στη διασταύρωση των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος στη Θεσσαλονίκη.

Η δύναμη του νερού εκτινάχθηκε σε ύψος δύο μέτρων, ενώ ο εργαζόμενος άνδρας σωριάζεται ακαριαία στο έδαφος και, μην μπορώντας να σταθεί ξανά στα πόδια του, επιχειρεί να απομακρυνθεί από το σημείο της καταστροφής με έρπειν, σε μια προσπάθεια να σωθεί.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους υπόλοιπους εργάτες να τρέχουν προς το μέρος των συναδέλφων τους για να βοηθήσουν. Ένας από τους τραυματίες φαίνεται να κάθεται σε μια καρέκλα στη μέση του δρόμου, περιμένοντας βοήθεια, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για τον εργαζόμενο που υπέστη σοβαρό κάταγμα στο πόδι.

Συνολικά, τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με τους τρεις εξ αυτών να φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Η περιοχή κοντά στο υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης αποκλείστηκε άμεσα από την Αστυνομία, η οποία διέκοψε την κίνηση των οχημάτων στην Αγίου Δημητρίου για να διευκολύνει το έργο των διασωστών.

Οι εικόνες από τον πίδακα νερού που «άνοιξε» την άσφαλτο και η προσπάθεια των τραυματισμένων εργατών να σωθούν, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας στις εργασίες υποδομών μέσα στο αστικό περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συλληπητήρια ανάρτηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Τα νέα βασιλικά αξιώματα των παιδιών του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον - Το «κώλυμα» με τον πρίγκιπα Άντριου

21:56ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» και η Κρήτη - Σε πλήρη ετοιμότητα οι τοπικές Αρχές

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος από την τραγωδία του μικρού Άγγελου – Το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα

21:42ΕΛΛΑΔΑ

SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο της Ελλάδας για τις αμυντικές δαπάνες

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η τελευταία φωτογραφία των γυναικών που σκοτώθηκαν στη φονική έκρηξη

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Από τα αζήτητα, στον «χρυσό»: Πήγε να πουλήσει παλιά στάμνα για $100 και εισέπραξε $32.000

21:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαϊδάρι: Καταδίωξη 20χρονου - Είχε γεμάτο πιστόλι πάνω του, απειλούσε και έβριζε τους αστυνομικούς

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Έσκασε» αγωγός νερού - Τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες - Bίντεο

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια έπειτα από θραύση αγωγού - Διακοπή της κυκλοφορίας

20:50ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πάνω από 43.000 αστραπές και κεραυνοί καταγράφηκαν την Δευτέρα (26/1)

20:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προειδοποίηση για σφοδρό κύμα ψύχους σε 23 πολιτείες - 13 νεκροί από την επέλαση του χιονιά

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε τέντες καταστημάτων στον Μαραθώνα - Ι.Χ παρασύρθηκε στο Πικέρμι

20:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στο προσκήνιο ο Γκαρσία για αριστερό μπακ - Τι αναφέρουν σε Γερμανία και Γαλλία

20:39ΥΓΕΙΑ

Χειρότερα από κρασί και μπύρα: Ποιο αλκοολούχο ποτό επιβαρύνει περισσότερο το συκώτι

20:37ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Allwyn Arena είναι εδώ! Ολοκληρώθηκε το rebranding στο γήπεδο της ΑΕΚ

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Σφυροκόπημα» σε Αχαΐα και Ηλεία - Χιλιάδες κεραυνοί

20:14ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Allwyn: Κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα με πιστοποίηση Top Employer 2026

20:07ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι από Γρίπη Α

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:57ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πάνω από 1.000 βαθμούς Κελσίου η πυρκαγιά στο εργοστάσιο - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η τελευταία φωτογραφία των γυναικών που σκοτώθηκαν στη φονική έκρηξη

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η πρώτη εκτίμηση για την έκρηξη - Ο ρόλος του αλευριού

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ευχάριστα νέα για τον Μίκαελ Σουμάχερ: «Δεν είναι πλέον κατάκοιτος - Μετακινείται μέσα στην έπαυλή»

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος από την τραγωδία του μικρού Άγγελου – Το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα

21:56ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» και η Κρήτη - Σε πλήρη ετοιμότητα οι τοπικές Αρχές

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

20:07ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι από Γρίπη Α

15:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα - Με προσωπικό ασφαλείας η χθεσινή βάρδια λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας

20:06ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παρασκήνιο: Ο Μητσοτάκης είδε την Κεφαλογιάννη στα... όρθια

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Από τα αζήτητα, στον «χρυσό»: Πήγε να πουλήσει παλιά στάμνα για $100 και εισέπραξε $32.000

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Μαρτυρία πρώην εργαζόμενης στο εργοστάσιο - «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα. την Αναστασία και τη Σταυρούλα - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

16:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Νίκολιτς, Ριμπάλτα και ποδοσφαιριστές στο πλευρά της ομάδας του Σάκοτα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ