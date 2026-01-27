Hellenic Train: Η ανακοίνωση της εταιρείας για την πτώση δέντρου σε αμαξοστοιχία στο Κατάκολο

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train για την πτώση δένδρου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αμαξοστοιχία που κινούνταν στη σιδηροδρομική γραμμή Ολυμπίας-Κατάκολου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του μηχανοδηγού,

Η εταιρεία αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 8:10 π.μ. σημειώθηκε περιστατικό στη σιδηροδρομική γραμμή Ολυμπίας – Κατάκολου, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου, όταν η αμαξοστοιχία 1381, χωρίς επιβάτες, προσέκρουσε σε δένδρο. Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας έχει μεταφερθεί για ιατρική φροντίδα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Η Hellenic Train βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στον εργαζόμενό της και την οικογένειά του, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη. Μέχρι την απομάκρυνση του δένδρου, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή έχουν ανασταλεί προσωρινά. Τα επόμενα προγραμματισμένα δρομολόγια 1382, 1383, 1384, 1385 και 1386 θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία, ώστε να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Η Hellenic Train και ο Διαχειριστής Υποδομής συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Η Εταιρεία θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη».

Σώος αλλά τραυματίας ο μηχανοδηγός

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα από το ατύχημα.

Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν ο μηχανοδηγός τραυματίστηκε ελαφρά καθώς επίσης και μία ακόμα υπάλληλος της σιδηροδρομικής εταιρίας, που τυγχάνει να είναι κόρη του μηχανοδηγού και βρισκόταν σε άλλο σημείο του τρένου, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Όπως ανφαέρι το ilialive.gr, ο μηχανοδηγός όταν είδε το δέντρο να πέφτει τράβηξε το φρένο του συρμού, ωστόσο δεν κατάφερε να αποφύγει την σύγκρουση με το δέντρο που έπεφτε.

Το τρένο ακινητοποιήθηκε πάνω στο δέντρο και ο μηχανοδηγός τραυματισμένος απομακρύνθηκε από το συρμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ιδιωτικό μέσο.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος:

Δείτε βίντεο από το σημείο του ατυχήματος:

