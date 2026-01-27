«Φωτιά» στο NBA: «O Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του, επειδή δεν έγινε trade»

Σύμφωνα με τον Άμποτ, ο Έλληνας σούπερ σταρ φέρεται να σκέφτηκε ακόμη και την απόλυσή του Άλεξ Σαράτση, λόγω της αποτυχίας του να προχωρήσει σε trade από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο «TrueHoops», άνθρωπος με καίρια θέση στον χώρο του NBA μετέφερε στον Άμποτ τη συγκεκριμένη πληροφορία.

Στο δημοσίευμα, τονίζεται ότι: «Την περασμένη εβδομάδα, κάποιος με πολύ καλή θέση στον κλάδο μου είπε κάτι ανησυχητικό για τον σταρ των Bucks, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης θεωρείται γενικά καλός άνθρωπος, στοχαστικός, ένας από τους πραγματικά ευγενικούς και καλούς ανθρώπους στον χώρο του ΝΒΑ. Έχει μια ομάδα και έναν ατζέντη από τότε που επιλέχθηκε ως έφηβος το 2013. Επομένως, ήταν ανησυχητικό να ακούσω μια πραγματικά δραματική ιστορία, ότι ο Γιάννης ήταν κοντά στο να απολύσει τον μακροπρόθεσμο ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση, λόγω της αποτυχίας του να κάνει trade τον Γιάννη από τους Μπακς»

Στο ίδιο ρεπορτάζ, ο Άμποτ σημειώνει ότι ο γνωστός ατζέντης του Λεμπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ, προσέγγισε τόσο τον Γιάννη όσο και τον Θανάση Αντετοκούνμπο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με στόχο την εύρεση του επόμενου σταθμού της καριέρας του Έλληνα σταρ.

Το δημοσίευμα καταλήγει επισημαίνοντας ότι η Ένωση Παικτών επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (26/01) πως ο Άλεξ Σαράτσης παραμένει ο ατζέντης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ οι ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του συνεχίζουν να επικοινωνούν μαζί του.

Καταλήγοντας, ο Άμποτ τόνιζει ότι: «Το… υποβόσκον νόημα σε όλα αυτά, όμως, είναι η αποχώρηση από το Μιλγουόκι. Και σε αυτό συμφωνούν όλοι όσοι μίλησα: είτε τελειώσει την επόμενη εβδομάδα, είτε το καλοκαίρι, οι Μπακς και ο σταρ τους ξέρουν ότι θα τελειώσει σύντομα. Ο λόγος που αυτό μπορεί να ακούγεται εκπληκτικό είναι επειδή, όπως και με τον Ντάμιαν Λίλαρντ στο Πόρτλαντ, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να φανεί κακή στα μάτια του κοινού. Και έτσι όλοι προσποιούνται ότι ο γάμος είναι εντάξει, ενώ στην πραγματικότητα το διαζύγιο είναι σίγουρο».

