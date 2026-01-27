Τέλος η Βουλγαράκη από την εκπομπή με τον Φάνη Λαμπρόπουλο: «Δεν πήγαινε άλλο»
Τους τελευταίους μήνες, η ραδιοφωνική παραγωγός μοίραζε την ζωή της μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας, όπου ο Φώτης Ιωαννίδης αγωνίζεται με τη φανέλα της Σπόρτινγκ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Ελένη Βουλγαράκη ανακοίνωσε ότι σταματάει την εκπομπή της στο ραδιόφωνο προκειμένου να βρίσκεται κοντά στον Φώτη Ιωαννίδη.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:09 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Εντελώς ακροδεξιά η ανάρτησή της»
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ