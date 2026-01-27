Τέλος η Βουλγαράκη από την εκπομπή με τον Φάνη Λαμπρόπουλο: «Δεν πήγαινε άλλο»

Η Ελένη Βουλγαράκη ανακοίνωσε ότι σταματάει την εκπομπή της στο ραδιόφωνο προκειμένου να βρίσκεται κοντά στον Φώτη Ιωαννίδη.

