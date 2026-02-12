Stellantis και VW πιέζουν την ΕΕ για στήριξη

Σε κοινό άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στις 4 Φεβρουαρίου στη γαλλική εφημερίδα Les Echos και σε άλλα ευρωπαϊκά μέσα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των δύο ομίλων, Αντόνιο Φιλόζα (Stellantis) και Όλιβερ Μπλούμε (Volkswagen), υποστηρίζουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει μπόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για οχήματα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας