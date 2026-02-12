Stellantis και VW πιέζουν την ΕΕ για στήριξη
Οι όμιλοι Volkswagen και Stellantis εντείνουν τις πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας μέτρα για την προστασία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία δοκιμάζεται από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από Κινέζους κατασκευαστές.
Σε κοινό άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στις 4 Φεβρουαρίου στη γαλλική εφημερίδα Les Echos και σε άλλα ευρωπαϊκά μέσα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των δύο ομίλων, Αντόνιο Φιλόζα (Stellantis) και Όλιβερ Μπλούμε (Volkswagen), υποστηρίζουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει μπόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για οχήματα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη.
