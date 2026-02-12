Άγαλμα Κολοκοτρώνη: Μετακινήθηκε μετά από 53 χρόνια - Διευκρινίσεις για την αφαίρεση του σπαθιού

Απορίες προκάλεσε η εικόνα του αγάλματος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη χωρίς το σπαθί του, κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσής του από την πλατεία Άρεως στην Τρίπολη, στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης.

Σύμφωνα με το arcadiaportal.gr, η αφαίρεση του σπαθιού ήταν προγραμματισμένη και έγινε αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας. Το σπαθί ήταν εξαρχής βιδωμένο στο χέρι του ανδριάντα, όπως και η ουρά του αλόγου, και θα επανατοποθετηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την επιστροφή του μνημείου στην πλατεία.

Η εταιρεία «Μπράβος», που ανέλαβε τη μεταφορά, επισημαίνει ότι το άγαλμα έχει ύψος περίπου 5,5 μέτρα και σε συνδυασμό με το ύψος της νταλίκας, υπήρχε αυξημένος κίνδυνος επαφής με καλώδια της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ.

Η προσωρινή αποσυναρμολόγηση κρίθηκε αναγκαία ώστε να αποφευχθούν πιθανοί τραυματισμοί, ζημιές σε δίκτυα κοινής ωφέλειας ή φθορές στο ίδιο το μνημείο.

Διευκρινίζεται ότι το άγαλμα μεταφέρθηκε σε κλειστό χώρο στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης, όπου θα υποβληθεί σε εκτεταμένο έλεγχο και εργασίες αποκατάστασης, καθώς είχαν διαπιστωθεί σοβαρές φθορές στη βάση και στα σημεία στήριξης.

Οι υπεύθυνοι τονίζουν ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τη διαδικασία, ενώ το σπαθί θα τοποθετηθεί ξανά όταν ο ανδριάντας επιστρέψει στη θέση του, μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης.

