Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας, Τσιτσιπά και Σάκκαρη
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (12/02).
Τον δεύτερο αγώνα του στο τουρνουά του Ρότερνταμ δίνει το μεσημέρι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει στις 13:30 τον Μπότιν Βαν ντε Ζάντσουλπ και το ματς θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6HD.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και για την Μαρία Σάκκαρη στην Ντόχα, μια και θα κοντραριστεί με την Σβιόντεκ, σε μία απαιτητική αναμέτρηση. Ο αγώνας ξεκινά στις 15:30 και θα καλυφθεί από το Novasports 6HD.
Τέλος, στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague και το παιχνίδι θα καλυφθεί από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρεν Κατσάνοφ – Ζάουµε Μουνάρ ATP 500 τένις
- 13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπότικ Βαν ντε Ζάντσουλπ – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP 500 τένις
- 14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχατένις
- 15:30 Novasports 6HD Σβιόντεκ - Σάκκαρη WTA 1000 Ντόχα τένις
- 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άλεξ ντε Μινόρ – Σταν Βαβρίνκα ATP 500 τένις
- 18:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα τένις
- 19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
- 20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα τένις
- 20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας τένις
- 20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ τένις
- 21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
- 21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
- 21:30 Novasports Start Βαλένθια – Βιλερμπάν Euroleague
- 21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Παρί Euroleague
- 22:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Άρσεναλ Premier League
- 22:00 Mega News Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ UEFA Women’s Champions League
- 22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ τένις
