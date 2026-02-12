Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας, Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Τον δεύτερο αγώνα του στο τουρνουά του Ρότερνταμ δίνει το μεσημέρι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει στις 13:30 τον Μπότιν Βαν ντε Ζάντσουλπ και το ματς θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6HD.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και για την Μαρία Σάκκαρη στην Ντόχα, μια και θα κοντραριστεί με την Σβιόντεκ, σε μία απαιτητική αναμέτρηση. Ο αγώνας ξεκινά στις 15:30 και θα καλυφθεί από το Novasports 6HD.

Τέλος, στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague και το παιχνίδι θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρεν Κατσάνοφ – Ζάουµε Μουνάρ ATP 500 τένις

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπότικ Βαν ντε Ζάντσουλπ – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP 500 τένις

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχατένις

15:30 Novasports 6HD Σβιόντεκ - Σάκκαρη WTA 1000 Ντόχα τένις

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άλεξ ντε Μινόρ – Σταν Βαβρίνκα ATP 500 τένις

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα τένις

19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα τένις

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας τένις

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ τένις

21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports Start Βαλένθια – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Παρί Euroleague

22:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Άρσεναλ Premier League

22:00 Mega News Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ UEFA Women’s Champions League

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ τένις

