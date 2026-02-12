Σούπερ προσφορά* για κάθε πόντο του Βεζένκοφ από το Pamestoixima.gr στον αγώνα Ολυμπιακός-Ερυθρός

Σούπερ προσφορά* και για τον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενερμπαχτσέ

EUROKINISSI.
H 28η αγωνιστική της Euroleague διεξάγεται σήμερα και αύριο με εντός έδρας αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες.

Σήμερα στις 21:15 o Ολυμπιακός παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και αύριο (21:15) ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φενερμπαχτσέ στο ΟΑΚΑ.

Το Pamestoixima.gr έχει σήμερα σούπερ προσφορά* στον αγώνα Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας για κάθε πόντο του Σάσα-Βεζένκοφ.

Η αυριανή σούπερ προσφορά* του Pamestoixima.gr είναι για το παιχνίδι Παναθηναϊκός-Φενερμπαχτσέ.

Για τους αγώνες της Euroleague το Pamestoixima.gr προσφέρει πολλές ενισχυμένες αποδόσεις.

Pamestoixima.gr: 2000+120 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ τριπλή προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2000+120 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code ALLWYN, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

11:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αποκλείστηκε Ουκρανός αθλητής επειδή αρνήθηκε να μην φορέσει κράνος με θύματα του πολέμου

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Μεγάλα προβλήματα από το πέρασμα ανεμοστρόβιλου - Ζημιές σε ηλεκτροδότηση και τηλεπικοινωνίες

11:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Παρέλαση» από κακοκαιρίες έως το Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για την Τσικνοπέμπτη

10:54LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η ηθοποιός;

10:53ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ο ηθοποιός πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του σε κέντρο φροντίδας - «Ήταν πολύ δύσκολο»

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Επίθεση αδέσποτου σκύλου σε μαθητή Λυκείου – Στο χειρουργείο ο ανήλικος

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Stellantis και VW πιέζουν την ΕΕ για στήριξη

10:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Τεράστια υπεραξία η αναφορά Ερντογάν στο Διεθνές Δίκαιο – Τα όποια θέματα μας θα τα λύνουμε μόνοι μας»

10:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Παπαληγούρα: «Υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια τον δημόσιο βίο και τη Νέα Δημοκρατία»

10:37LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της... ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

10:31LIFESTYLE

Eurovision 2026: Κέρδισε το κοινό ο Α’ ημιτελικός του Sing for Greece;

10:31WHAT THE FACT

Το πιο ανήθικο πείραμα στην Ιστορία: Ο Μικρός Άλμπερτ και το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι ΗΠΑ είχαν κάποτε έως και 10.000 διαφορετικά είδη δολαρίων: Πώς επήλθε η λύση

10:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Παπαληγούρα: «Συνδύασε τη μαχητικότητα με το μέτρο και με την αθόρυβη προσφορά»

10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία για Συλλογικές Συμβάσεις και διαιτησία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ

10:10ΚΟΣΜΟΣ

«Φοβάμαι πολύ»: 13χρονος κολύμπησε 4 χιλιόμετρα για να βρει βοήθεια για την οικογένειά του - Ακούστε την κλήση που έκανε στις Αρχές

10:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς «διαβάζει» η κυβέρνηση τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό, γραμμή 4: Με χειροκροτήματα και break on through to the other side ο μετροπόντικας έφτασε στον Ευαγγελισμό

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς των δύο νεαρών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Ερντογάν αιφνιδίασε τον Μητσοτάκη με τις θετικές δηλώσεις και το Διεθνές Δίκαιο

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας

10:37LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της... ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει σήμερα στην Αθήνα και σε όλα τα προάστια της Αττικής

10:54LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η ηθοποιός;

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου – Ξεκινά νέος γύρος καταθέσεων

10:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Παρέλαση» από κακοκαιρίες έως το Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για την Τσικνοπέμπτη

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την ταυτοποίηση του άνδρα που έπεσε στις γραμμές

10:31WHAT THE FACT

Το πιο ανήθικο πείραμα στην Ιστορία: Ο Μικρός Άλμπερτ και το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!

10:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείπνο Μητσοτάκη – Ερντογάν: Η παρουσία του Πατριάρχη, τα κομπολόγια και οι μπακλαβάδες

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια δολοφονία στο Ηράκλειο: 37χρονος σκότωσε 40χρονο για τα μάτια μιας γυναίκας

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα οργανωμένης σπείρας γνωστός δικηγόρος – «Μέσα σε δευτερόλεπτα μου πήραν 20.000 ευρώ»

