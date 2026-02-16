Η Stellantis εξελίσσει και καινούργιo diesel και νέο κινητήρα βενζίνης

Ο όμιλος Stellantis φαίνεται να επαναξιολογεί τη θέση των κινητήρων εσωτερικής καύσης στη μελλοντική του στρατηγική, εξελίσσοντας μια νέα γενιά που θα συμμορφώνονται με τις επερχόμενες προδιαγραφές Euro 7.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας ολοκαίνουργιος diesel 1.600 κυβικών, καθώς και ένας νέος κινητήρας βενζίνης με πιο σπορ προσανατολισμό, που αναμένεται να αξιοποιηθεί από τη Abarth.

