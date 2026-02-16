«Άναψε φωτιές» το λείψανο του Αγίου Βασιλείου-Τατσόπουλος: Επέλαση Ηλιθιοκρατίας- Απαντάει Μητρόπολη

Την σφοδρή αντίδραση της Μητροπόλεως Λαρίσης προκάλεσε άρθρο γνώμης του Πέτρου Τατσόπουλου με αφορμή την υποδοχή της Τίμιας Δεξιάς Χείρας του Μεγάλου Βασιλείου στο οποίο μιλάει για «επέλαση της Ηλιθιοκρατίας».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η «Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου ενημερώνουν τις σχολικές μονάδες ότι το Ιερό Λείψανο της Σεπτής Χειρός του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας, Ουρανοφάνταρος [sic] του Μεγάλου, που μόνιμα φυλάσσεται στα γραφεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα βρίσκεται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης από τις 16 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2026»

Ο συγγραφέας Πέτρος Τατσόπουλος ενοχλήθηκε και έκανε λόγο για «κατάπτυστο κι εξευτελιστικό εμπόριο των υποτιθέμενων "Ιερών Λειψάνων"».

Στη συνέχεια αναφέρει:

Από τις κινηματογραφικές ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές που μας προμοτάρουν τα ψέματα του Πινόκιο ως ιστορικά συμβάντα έως την προτροπή προς εύπλαστους εφήβους για "βιωματική προσέγγιση στην υγιή παράδοση της Εκκλησίας μας" και "διαπίστωση της ιστορικής συνέχειας των πρακτικών των προπατόρων μας" (δεν πιστεύουμε, καμάρια μας, να είσαστε τίποτε εθνοπροδότες) το μήνυμα είναι το ίδιο: γονατίστε, συρθείτε, προσκυνείστε, προσευχηθείτε, κάντε οτιδήποτε προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι σας (τα "ευλογημένα" στυλό βοηθούν τα μέγιστα εν προκειμένω στις πανελλήνιες εξετάσεις) εκτός από το να… σκεφθείτε. Μιλάμε για κανονική επέλαση της Ηλιθιοκρατίας...

Το γάντι σήκωσε η Μητρόπολη Λαρίσης , η οποία σε ανακοίνωσή της αναλυτικά αναφέρει:

Θερμές Ευχαριστίες.

Αναγνώσαμε με θυμηδία το αναμενόμενο άλλωστε, δημοσίευμα του Πέτρου Τατσόπουλου με τίτλο «Η επέλαση της ηλιθιοκρατίας» και σπεύδουμε να ευχαριστήσουμε για τη δωρεάν επικοινωνία του σπουδαίου γεγονότος του ερχομού της χειρός του Μεγάλου Βασιλείου στην πόλη μας.

Βέβαια, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι το άρθρο χρησιμοποιεί τον μουμιοποιημένο τρόπο μιας από καιρού ξεπερασμένης επιχειρηματολογίας που, καθώς δεν έχει άλλα στηρίγματα, φθάνει να επικαλείται ονόματα του 19ου αιώνα για να πλασαριστεί ως κάτι «αξιοπρόσεκτο».

Δεν ξέρουμε αν είναι ο τρόπος για να βγει από την αφάνεια και να επιστρέψει στην πολιτική επικαιρότητα ο κάποτε βουλευτής, μιας που η ανάλυσή του δίνει αφορμές για κάτι τέτοιο. Περιοριζόμαστε μόνο στο να απορούμε. Τόσος τρόμος από ένα λείψανο; Τόση αγωνία να καλλιεργήσουμε κοινωνικές προκαταλήψεις και στερεότυπα για να προσβάλουμε παραδόσεις αιώνων και να αποτρέψουμε από μια πνευματική ευκαιρία που ευτυχώς μπορεί να αφήσει αποτύπωμα; Τόσο φόβο μπορεί και προξενεί τεμάχιο λειψάνου του Μεγάλου Βασιλείου 17 αιώνες μετά τον θάνατό του; Επί της ουσίας.

Δεν είδαμε κανέναν να αντιδρά όταν ο «Άη-Βασίλης» πλασαριζόταν ως ο μπουλούκος ασπρομάλλης που τριγυρνά με ελάφια και ξωτικά… Ο μύθος βολεύει την κατανάλωση και την εμπορευματοποίηση εορτών με ουσιαστικό πνευματικό περιεχόμενο.

Γιατί λοιπόν, κάποιοι αντιδρούν όταν έρχεται η ώρα να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως «Αη-Βασίλης» δεν υπάρχει, υπάρχει όμως, ο Βασίλειος ο Μέγας, Επίσκοπος Καισαρείας, Πατέρας και Διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, ο ιδρυτής της Βασιλειάδας, ο συντάκτης χιλιάδων επιστολών, ο συγγραφέας εκατοντάδων έργων, ο εκφωνητής τόσων ομιλιών, με τα οποία όλα πολέμησε την αυθαιρεσία της εξουσίας, απέτρεψε την υποδούλωση της Εκκλησίας στο Κράτος, υπερασπίστηκε την Αλήθεια και το Ήθος, ένωσε την Οικουμένη, οργάνωσε τον μοναχικό βίο, εργάστηκε υπέρ της Συνοδικότητας κι εναντίον της κυριαρχίας του ενός, ενώ άφησε υποδειγματικό ποιμαντικό έργο σε σημείο που να είναι ακόμη πρότυπο Επισκόπου και μάλιστα άφθαστο και απαράμιλλο;

Η σκοπιμότητα πρόδηλη γι´ αυτό κι αναγκαζόμαστε να επιστρέψουμε το άρθρο και τον τίτλο στον αγαπητό μας κατά τα λοιπά συντάκτη του. Ευχόμαστε η σοφία και ο πλούτος των γνώσεων και του ήθους του Μεγάλου Βασιλείου κάπως να επηρεάσει ὄχι μόνον όσους τόν σέβονται, αλλά και όσους τον αδικούν.

