Η Κατάρα του Τουταγχαμών - Οι φρικιαστικοί θάνατοι εκείνων που άνοιξαν τον τάφο

Ένας τουρίστας φωτογραφίζει τη μούμια του Τουταγχαμών στον τάφο του στην Κοιλάδα των Βασιλέων στο Λούξορ της Αιγύπτου (2022). Η Αίγυπτος γιόρτασε την 100ή επέτειο από την ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών στις 4 Νοεμβρίου 1922 από τον Βρετανό αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ και την ομάδα του

Η διαβόητη Κατάρα του Τουταγχαμών απλώνει βαριά τη σκιά της από τη στιγμή που βρέθηκε ο τάφος του φαραώ και «κυνηγάει» όλους εκείνους που αναστάτωσαν την ηρεμία του, ή τουλάχιστον αυτό αναφέρει ο θρύλος.

Σαν σήμερα, στις 16 Φεβρουαρίου 1923, ο αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ σήκωσε τη σαρκοφάγο σε έναν απομονωμένο αιγυπτιακό ταφικό θάλαμο και αποκάλυψε τη μούμια του Τουταγχαμών, αλλά ήταν και η αρχή μίας σειράς δολοφονιών, δηλητηριάσεων, αυτοκτονιών και μυστηριωδών γενικότερα θανάτων.

Οι επισκέπτες βλέπουν τη σαρκοφάγο του βασιλιά Τουταγχαμών κατά τη δεύτερη ημέρα για το κοινό μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στη Γκίζα της Αιγύπτου, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 AP/Amr Nabil

Οι ερευνητές που συμμετείχαν στην αποστολή άρχισαν να υποφέρουν από κακοτυχία και να πεθαίνουν μαζικά, η ιστορική σημασία της ανακάλυψης της μούμιας των 3.300 ετών υποβαθμίστηκε και η προσοχή στράφηκε στην «κατάρα» - ένα υποτιθέμενο εξάγωνο που πιστεύεται από ορισμένους ότι χτυπά όποιον ενοχλεί μια αρχαία αιγυπτιακή μούμια, σύμφωνα με το History Today.

Ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο εγκέφαλος πίσω από τον Σέρλοκ Χολμς, ισχυρίστηκε ότι τα παράξενα περιστατικά είχαν εξαπολυθεί από «στοιχειά» που κλήθηκαν από τους ιερείς του Τουταγχαμών για να φρουρήσουν τον βασιλικό τόπο ταφής, γεγονός που αύξησε τη δημόσια ίντριγκα.

Τουρίστες στέκονται μπροστά από μια γιγαντιαία αφίσα που απεικονίζει τη χρυσή μάσκα του βασιλιά Τουταγχαμών στο ναό του Λούξορ στο Λούξορ της Αιγύπτου (2022). Η Αίγυπτος γιορτάζει την 100ή επέτειο από την ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών στις 4 Νοεμβρίου 1922 από τον Βρετανό αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ και την ομάδα του AP/Amr Nabil

Οι επικριτές έχουν επισημάνει ότι αμέτρητοι άλλοι που μπήκαν στον τάφο ή συμμετείχαν στην ανασκαφή του συνέχισαν να ζουν χωρίς προβλήματα, και ότι από τους 58 ανθρώπους που ήταν παρόντες όταν άνοιξαν ο τάφος και η σαρκοφάγος, οι οκτώ πέθαναν.

Ένας αξιοσημείωτος, ωστόσο όπως επισημαίνουν πολλοί αριθμός θανάτων που συνδέεται με τον Τουταγχαμών.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη λίγο μετά την αρχική ανακάλυψη του τάφου, όταν ο Κάρτερ φέρεται να έστειλε έναν αγγελιοφόρο στην κατοικία του.

Η μούμια του Τουταγχαμών στον τάφο του στην Κοιλάδα των Βασιλέων στο Λούξορ της Αιγύπτου AP/Amr Nabil

Πλησιάζοντας το ακίνητο, ο αγγελιοφόρος άκουσε μια «αμυδρή, σχεδόν ανθρώπινη κραυγή» και βρήκε ένα φίδι κόμπρα μέσα σε ένα κλουβί, κρατώντας ένα καναρίνι στα σαγόνια του.

Αυτό θεωρήθηκε ως η Βασιλική Κόμπρα, παρόμοια με αυτή που διακοσμούσε το στέμμα του Φαραώ. Πολλοί πίστευαν ότι η κατάρα είχε φτάσει στην κατοικία του Κάρτερ ακριβώς την ημέρα που αποσφραγίστηκε ο ταφικός θάλαμος του Βασιλιά.

Ο αρχικός θάνατος αφορούσε τον Λόρδο Κάρναβον, ο οποίος χρηματοδότησε την ανασκαφή που αποκάλυψε τον τάφο. Το πατρογονικό του σπίτι, το Κάστρο Highclere, χρησιμεύει ως η πραγματική τοποθεσία για το αρχοντικό που αναγνωρίζεται από το κοινό του ITV ως Downton Abbey.

Ένας τουρίστας φωτογραφίζει τη μούμια του Τουταγχαμών στον τάφο του στην Κοιλάδα των Βασιλέων στο Λούξορ της Αιγύπτου (2022). Η Αίγυπτος γιόρτασε την 100ή επέτειο από την ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών στις 4 Νοεμβρίου 1922 από τον Βρετανό αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ και την ομάδα του AP/Amr Nabil

Πέθανε στις 5 Απριλίου 1923, τέσσερις μήνες και επτά ημέρες μετά το άνοιγμα του τάφου, πέφτοντας θύμα μόλυνσης από τσίμπημα κουνουπιού που έγινε σηπτικό μετά το ξύρισμα.

Ο Αμερικανός μεγιστάνας των σιδηροδρόμων Τζορτζ Τζέι Γκουλντ περιηγήθηκε στον τάφο τον Μάιο του 1923, αμέσως μετά την ανακάλυψή του. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, πέθανε στη Γαλλική Ριβιέρα αφού ανέβασε πυρετό.

Ο πρίγκιπας Αλί Καμέλ Φαχμί Μπέης της Αιγύπτου πυροβολήθηκε από τη σύζυγό του στις 10 Ιουλίου 1923, λίγο αφότου πόζαρε για φωτογραφίες στον τόπο ταφής του Φαραώ.

Ο ετεροθαλής αδερφός του Λόρδου Κάρναρβον είχε επίσης τραγική μοίρα. Ο συνταγματάρχης Όμπρεϊ Χέρμπερτ, βουλευτής, πάλεψε με σοβαρά προβλήματα όρασης και πέθανε στις 26 Σεπτεμβρίου 1923 από δηλητηρίαση αίματος μετά από οδοντιατρική επέμβαση με στόχο τη βελτίωση της όρασής του.

Ο άλλος ετεροθαλής αδελφός του Λόρδου Κάρναρβον, Μέρβιν Χέρμπερτ, πέθανε το 1929 από ελονοσία.

Σε μια παράξενη τροπή, ο Sir Archibald Douglas Reid, ο ακτινολόγος που ακτινογράφησε τη μούμια του Τουταγχαμών, έπεσε θύμα μιας μυστηριώδους ασθένειας το 1924.

Η χρυσή μάσκα του βασιλιά Τουταγχαμών φαίνεται στη γυάλινη θήκη της κατά τη διάρκεια μιας ξενάγησης Τύπου, στο Αιγυπτιακό Μουσείο κοντά στην πλατεία Ταχρίρ, στο Κάιρο της Αιγύπτου. Αιγύπτιος αξιωματούχος αναφέρει ότι το υπουργείο Αρχαιοτήτων έδωσε μια αρχική έγκριση για τη χρήση μη επεμβατικού ραντάρ για την επαλήθευση της θεωρίας ότι η κρύπτη της βασίλισσας Νεφερτίτης μπορεί να είναι κρυμμένη πίσω από τον τάφο του βασιλιά Τουταγχαμών ηλικίας 3.300 ετών στη διάσημη Κοιλάδα των Βασιλέων AP/Hassan Ammar

Ο ανθρωπολόγος Χένρι Φιλντ, ο οποίος μπήκε στον τάφο το 1925, έχει μια ανατριχιαστική αφήγηση.

Ένα χάρτινο δώρο που δόθηκε στον φίλο του Κάρτερ, Σερ Μπρους Ίνγκαμ, κατασκευάστηκε από ένα μουμιοποιημένο χέρι που φορούσε ένα βραχιόλι σκαραβαίο που έφερε μια κατάρα: «Καταραμένος να είναι αυτός που κινεί το σώμα μου. Σε αυτόν θα έρθει φωτιά, νερό και λοιμός».

Λίγο μετά την παραλαβή αυτού του απαίσιου δώρου, το σπίτι του Ίνγκραμ καταστράφηκε από φλόγες και στη συνέχεια πλημμύρισε όταν ανακατασκευάστηκε.

Ο Sir Lee Stack, Γενικός Κυβερνήτης του Σουδάν, μεταξύ των πρώτων επισκεπτών στον τάφο, βρήκε τον θάνατό του στις 19 Νοεμβρίου 1924 όταν πυροβολήθηκε ενώ οδηγούσε στο Κάιρο.

Ο A. C. Mace, μέλος της ανασκαφικής ομάδας του, πέθανε το 1928 από δηλητηρίαση από αρσενικό.

Ο Λοχαγός Ρίτσαρντ Μπέθελ, προσωπικός γραμματέας του Χάουαρντ Κάρτερ, βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του στις 15 Νοεμβρίου 1929.

Ο πατέρας του, 3ος βαρόνος Westbury, πέθανε τραγικά τρεις μήνες αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από το διαμέρισμά του στον έβδομο όροφο όπου στεγάζονταν τα αντικείμενα του τάφου. Έφυγε, αφήνοντας ένα σημείωμα που έγραφε: «Πραγματικά δεν αντέχω άλλη φρίκη και σχεδόν δεν βλέπω τι καλό θα κάνω εδώ, οπότε κάνω την έξοδό μου».

Τελικά, ο ίδιος ο Κάρτερ πέθανε στις 2 Μαρτίου 1939. Παρά τον θάνατό του σε ηλικία 64 ετών από φυσικά αίτια, κάποιοι εξακολουθούν να τον συνδέουν με την περιβόητη «κατάρα».