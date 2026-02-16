Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Επιταχύνονται οι διαδικασίες ανακλήσεων ασύλου

Με νέα στρατηγική για την αυστηρή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία ανάκλησης καθεστώτων διεθνούς προστασίας.

Από το 2021 έως το 2025 καταγράφηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των ανακλήσεων, αντανακλώντας μια σαφή μετατόπιση στην πολιτική και πρακτική της χώρας όσον αφορά το άσυλο και την εθνική ασφάλεια.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιούλιο του 2025, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης διέταξε τη συστηματική επανεξέταση όλων των υποθέσεων διεθνούς προστασίας που, βάσει αντικειμενικών στοιχείων, μπορούν να οδηγήσουν σε ανάκληση ασύλου. Αυτή η αλλαγή αντικατοπτρίζει μια πιο ενεργητική και δομημένη προσέγγιση, αξιοποιώντας πλήρως τα εργαλεία που παρέχονται από το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Κατά την περίοδο 2013–2020, ο αριθμός των ανακλήσεων διεθνούς προστασίας περιορίστηκε σε μόλις 19. Αντιθέτως, μεταξύ 2021 και 2025 ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε σε 583, ενώ για το 2026 έχουν ήδη ξεκινήσει άλλες 47 διαδικασίες ανάκλησης. Το 2025 μόνο καταγράφηκαν 196 ανακλήσεις, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ το συνολικό σύνολο της προηγούμενης επταετίας. Αυτή η σύγκριση δείχνει τη σημαντική αλλαγή στον ρυθμό και την ένταση εφαρμογής των διαδικασιών ανάκλησης ασύλου.

Οι ανακλήσεις γίνονται αυστηρά εντός του νομικού πλαισίου και αφορούν περιπτώσεις όπου το άτομο θεωρείται κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια, έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για σοβαρά αδικήματα ή όταν έχουν αλλάξει ουσιωδώς οι συνθήκες στη χώρα προέλευσης, καθιστώντας την προστασία μη αναγκαία. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ατομικά, με πλήρη σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου, εξασφαλίζοντας ότι η διαδικασία δεν είναι τιμωρητική αλλά λειτουργεί ως μέσο διαρκούς ελέγχου της νομιμότητας.

Μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η διαδικασία ανάκλησης ασύλου ξεκίνησε για 33 πολίτες τρίτων χωρών από χώρες όπως η Συρία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και το Ιράκ. Η μετάβαση από 19 ανακλήσεις σε επτά χρόνια σε 583 σε πέντε χρόνια δείχνει την ενίσχυση της θεσμικής αποτελεσματικότητας.

Η Ελλάδα επιδιώκει να διασφαλίσει την προστασία όσων πληρούν πραγματικά τα κριτήρια διεθνούς προστασίας, ενώ παράλληλα προάγει την εθνική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, ενισχύοντας την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα του συστήματος ασύλου