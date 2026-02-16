Τι συμβαίνει στο ηφαίστειο του Yellowstone; Η μεταβολή στο υπέδαφος που προκαλεί ανησυχία

Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος έκρηξης;

Δημήτρης Δρίζος

Μια κολοσσιαία διόγκωση, με έκταση ίση με περίπου 279 γήπεδα ποδοσφαίρου, αναπτύσσεται στο εσωτερικό του Εθνικού Πάρκου Yellowstone στις ΗΠΑ και δεν δείχνει κανένα σημάδι επιβράδυνσης.

Το φαινόμενο εκτείνεται κατά μήκος του βόρειου χείλους της καλντέρας του Yellowstone και μέχρι τους καταρράκτες Gibbon, ενώ μόνο από τον περασμένο Ιούλιο η επιφάνεια της περιοχής έχει ανυψωθεί κατά περίπου 2,5 εκατοστά.

Η εντυπωσιακή αυτή μεταβολή στο υπέδαφος έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από το αν το διάσημο υπερηφαίστειο του Yellowstone θα μπορούσε κάποια στιγμή να «ξυπνήσει». Πρόκειται για ένα από τα πιο ενεργά γεωλογικά συστήματα στον πλανήτη, γνωστό για τους θερμοπίδακες, τις θερμές πηγές και τη συνεχή ηφαιστειακή και υδροθερμική δραστηριότητα.

«Μιλάμε για μια περιοχή πλάτους άνω των 30 χιλιομέτρων», εξηγεί ο Μάικ Πόλαντ, ανώτερος επιστήμονας στο Παρατηρητήριο Ηφαιστείων του Yellowstone, ο οποίος παρακολουθεί στενά τη διόγκωση. «Το να πει κανείς ότι το φαινόμενο έχει το μέγεθος του Σικάγο ακούγεται υπερβολικό, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό, παρότι δεν θεωρείται κάτι ασυνήθιστο για το Yellowstone», σημειώνει.

Ένα από τα πιο ασταθή τοπία στον κόσμο

Το Εθνικό Πάρκο Yellowstone φιλοξενεί ένα από τα πιο ασταθή και δυναμικά γεωλογικά περιβάλλοντα παγκοσμίως. Κάτω από την επιφάνεια της γης, τεράστιες ποσότητες μάγματος, υπέρθερμων υδάτων και αερίων κινούνται διαρκώς, προκαλώντας ανυψώσεις, καθιζήσεις και σεισμική δραστηριότητα. Αυτές οι διεργασίες είναι υπεύθυνες για τα μοναδικά γεωθερμικά φαινόμενα που καθιστούν το Yellowstone παγκόσμιο φυσικό αξιοθέατο.

Η νέα αυτή διόγκωση, ωστόσο, έφερε ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα: αποτελεί άραγε προειδοποίηση για επικείμενη ηφαιστειακή έκρηξη;

Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος έκρηξης;

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η απάντηση προς το παρόν είναι καθησυχαστική. Ο Μάικ Πόλαντ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη άμεσου κινδύνου. Όπως τονίζει, παρόμοιες παραμορφώσεις του εδάφους έχουν καταγραφεί αρκετές φορές στο παρελθόν και συνδέονται με τις φυσιολογικές διεργασίες του υπόγειου μαγματικού συστήματος.

«Δεν σημαίνει ότι το ηφαίστειο ετοιμάζεται να εκραγεί», εξηγεί. «Το Yellowstone είναι απλώς… Yellowstone. Έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα». Οι επιστήμονες παρακολουθούν συνεχώς τις μεταβολές μέσω δορυφορικών μετρήσεων, σεισμογράφων και γεωδαιτικών σταθμών, ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα οποιαδήποτε ανησυχητική αλλαγή.

Το υπερηφαίστειο που απασχολεί την ανθρωπότητα

Το υπερηφαίστειο του Yellowstone θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα στον πλανήτη. Οι τρεις τεράστιες εκρήξεις του στο απώτατο παρελθόν άλλαξαν το παγκόσμιο κλίμα και το γεωλογικό ανάγλυφο της Βόρειας Αμερικής. Γι’ αυτό και κάθε ασυνήθιστη δραστηριότητα στην περιοχή προκαλεί εύλογο ενδιαφέρον, αλλά και ανησυχία.

Ωστόσο, οι ειδικοί επιμένουν ότι η τρέχουσα διόγκωση εντάσσεται στα φυσιολογικά πλαίσια της γεωλογικής συμπεριφοράς του Yellowstone. Πρόκειται για ένα φαινόμενο εντυπωσιακό σε κλίμακα, αλλά όχι απαραίτητα επικίνδυνο.

Προς το παρόν, το μόνο βέβαιο είναι ότι το Yellowstone συνεχίζει να υπενθυμίζει τη δύναμη και τη ρευστότητα της φύσης, σε ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη.

