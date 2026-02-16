Πωλείται ένα από τα πιο σπάνια γερμανικά supercar της δεκαετίας του '90

Του Γιάννη Σκουφή

Στα τέλη του μήνα, ο οίκος RM Sotheby's θα δημοπρατήσει στο Μαϊάμι ένα εξαιρετικά σπάνιο Isdera Imperator 108i του 1991.

Πρόκειται για ένα από τα μόλις 13 αυτοκίνητα της δεύτερης σειράς που κατασκευάστηκαν με κινητήρα V8 της Mercedes, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για συλλέκτες.

Η Isdera ιδρύθηκε το 1982 στο Leonberg, κοντά στη Στουτγάρδη, από τον Eberhard Schulz, έναν μηχανικό με θητεία σε Porsche και σε συνεργασία με τον Rainer Buchmann.

Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίστηκε στη μικρή παραγωγή, την τεχνολογική πρωτοτυπία και τον έντονο χαρακτήρα, στοιχεία που αποτυπώθηκαν και στον Imperator 108i.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ανήκει στη δεύτερη γενιά του μοντέλου και εξοπλίζεται με τον 24βάλβιδο V8 M119 των 5.000 κυβικών και απόδοσης 326 ίππων της Mercedes.

Με το σπριντ των 0–100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε περίπου 5,5 δεύτερα και τελική ταχύτητα κοντά στα 280 χλμ./ώρα, το Imperator συνδύαζε επιδόσεις supercar με χαμηλό βάρος, χάρη στο χωροδικτύωμα και το αμάξωμα από fiberglass.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μηχανικό σύνολο, καθώς η Isdera επέλεξε χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων της ZF, σε αντίθεση με τα αυτόματα κιβώτια που χρησιμοποιούσε τότε η Mercedes στα αντίστοιχα μοντέλα παραγωγής.

Η εκτιμώμενη τιμή της δημοπρασίας εκτιμάται πως θα κυμανθεί μεταξύ 550.000 και 700.000 ευρώ, με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο να έχει διανύσει μόλις 2.218 χιλιόμετρα.