Κατολίσθηση στη Θεσσαλονίκη: Πολυκατοικίες βρίσκονται στον «αέρα» από τις βροχοπτώσεις

Κατολίσθηση προκλήθηκε στις Συκιές Θεσσαλονίκης λόγω έντονης βροχής και μια πολυκατοικία κινδυνεύει να πέσει

Κατολίσθηση στη Θεσσαλονίκη: Πολυκατοικίες βρίσκονται στον «αέρα» από τις βροχοπτώσεις
Από το 2015 έχουν καταγγείλει οι κάτοικοι της περιοχής το σαθρό έδαφος που υποχωρεί μέρα με τη μέρα, ωστόσο, η δημοτική Αρχή της Νεάπολης-Συκεών δεν έκανε δουλειά με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν σπίτια μετά την πρόσφατη κατολίσθηση.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κάτοικος της περιοχής Χρήστος Θεοδωρίδης αποκάλυψε ότι έγινε μια προχειρουδουλειά, η οποία έχει βάλει σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα. «Βάλανε σακούλες με χώμα και το σοβάτισαν από πάνω. Δεν έγινε κατασκευή, δεν έβαλαν τσιμέντο δεν έβαλαν κολώνες» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρουν, ενώ δόθηκε προθεσμία για να γίνει η αποπεράτωση των τειχίων, δεν μπήκαν οι απαραίτητες κολόνες προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η δουλειά, με αποτέλεσμα το έδαφος να υποχωρήσει με την πάροδο του χρόνου.

Σήμερα θα μεταβούν εκ νέου στον Δήμο για να υποβάλουν νέο αίτημα αποπεράτωσης, καθώς πλέον κινδυνεύουν τα σπίτια τους και οι ζωές τους.

