Τουρκία: Τα ΜΜΕ στηλιτεύουν το γεγονός ότι ο επικεφαλής της κρίσης των Ιμίων κηδεύτηκε ως φαντάρος

Πέθανε ο αντιναύαρχος που ήταν επικεφαλής στην κρίση των Ιμίων και οι οικείοι του κατηγορούν το τουρκικό κράτος ότι δεν του απέδωσε τιμές.

Ο 86χρονος στρατιωτικός πέθανε ως απλός φαντάρος, μιας και το καθεστώς Ερντογάν του ξήλωσε όλα τα γαλόνια, καθώς είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης του Νετσμετίν Ερμπακάν το 1997.

«Ο αντιναύαρχος της επιχείρησης του 1996 δεν τιμήθηκε από το τουρκικό κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά μερίδα του τουρκικού Τύπου, που στηλίτευσαν το γεγονός ότι ετάφη «δίχως στρατιωτική τελετή, αλλά σαν απλός φαντάρος».

Συγκεκριμένα επισημαίνουν: «O ήρωας της κρίσης των Ιμίων, ο αντιναύαρχος Αϊντάν Ερόλ κηδεύτηκε σαν απλός φαντάρος και δίχως στρατιωτική τελετή. Ο λόγος είναι επειδή είχαν ξηλωθεί τα γαλόνια του με απόφαση του δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τη δίκη της 28ης Φεβρουαρίου για απόπειρα ανατροπής κυβέρνησης.

Kardak kayalığı krizinin kahramanı emekli Koramiral Aydan Erol, askeri törensiz, er statüsünde toprağa verildi. Bunun nedeni 28 Şubat davasında Erol'un rütbesinin sökülmesi. pic.twitter.com/uW1CxeMjcH — Odatv (@odatv) February 15, 2026

Ο αντιναύαρχος Αϊντάν Ερόλ το 1996 ήταν ο διοικητής όλων των δυνάμεων στην κρίση των Ιμίων. Πέθανε στις 13 Φεβρουαρίου, ήταν 86 ετών. Η κηδεία του Ερόλ έγινε στο τζαμί Σελίμιγιε, ο ίδιος είχε υπηρετήσει το στράτευμα για 44 χρόνια. Όμως λόγω της καταδίκης του σε 420 ημέρες κάθειρξης είχαν ξηλωθεί τα γαλόνια του και δεν έγινε καμία στρατιωτική τελετή. Όμως οι φίλοι του συγκεντρώθηκαν και τον αποχαιρέτησαν με συνθήματα "είμαστε οι στρατιώτες του Κεμάλ"».