Θράκη: Το φυσικό φαινόμενο πίσω από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας

Στις ημέρες με ισχυρούς νότιους ανέμους που σαρώνουν το Θρακικό Πέλαγος, η θάλασσα μεταμορφώνεται, ανεβαίνοντας επικίνδυνα και πλημμυρίζοντας παραλίες και λιμάνια.

Αυτό το δραματικό φαινόμενο, που συγκλονίζει ντόπιους και επισκέπτες, δεν οφείλεται στις παλίρροιες, αλλά σε μια συγκλονιστική σύμπραξη ανέμου, πίεσης και κυμάτων.

Επιφανειακές ροές προς τις ακτές

Στο Θρακικό, με την ανοιχτή του έκταση προς το Βόρειο Αιγαίο, οι νότιοι άνεμοι αποκτούν τεράστια δύναμη, σπρώχνοντας νερά με μεγάλη ορμή.

Ο πρωταγωνιστής αυτού του φαινομένου είναι το wind setup, όπου ο άνεμος μεταφέρει ορμή στο νερό, δημιουργώντας επιφανειακές ροές προς τις ακτές. Στο Θρακικό Πέλαγος, οι νότιοι ή νοτιοανατολικοί άνεμοι διανύουν μεγάλο fetch, απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων πάνω από ανοιχτά νερά, συσσωρεύοντας μάζες νερού που ανυψώνουν τη στάθμη κατά 10-30 εκατοστά ή και περισσότερο.​

Η γεωγραφία του Θρακικού ενισχύει το φαινόμενο. Ρηχοί κόλποι όπως της Αλεξανδρούπολης και ημίκλειστα λιμάνια λειτουργούν σαν «παγίδες» νερού, παγιδεύοντας την πλημμύρα για ώρες. Όταν ο άνεμος μαίνεται, η θάλασσα κυριεύει!

Inverse Barometer

Όταν ένα χαμηλό βαρομετρικό σύστημα επηρεάζει τη Θράκη, η ατμοσφαιρική πίεση πέφτει και τότε ενεργοποιείται το λεγόμενο Inverse Barometer Effect:

Για κάθε 1 hPa πτώσης πίεσης, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει περίπου 1 εκατοστό.

Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό μπορεί από μόνο του να προσθέσει αρκετά εκατοστά ανόδου, τα οποία συνδυάζονται με το wind setup και ενισχύουν το φαινόμενο.

Κύματα

Οι ισχυροί νότιοι ή νοτιοανατολικοί άνεμοι που διασχίζουν το Αιγαίο μεταφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας στην επιφάνεια του νερού.

Καθώς σπάνε σε ρηχά νερά:

μεταφέρουν μάζα νερού προς την ακτή

προκαλούν προσωρινή συσσώρευση

αυξάνουν το τοπικό επίπεδο της θάλασσας

Σε περιοχές όπως:

ο κόλπος της Αλεξανδρούπολης

οι παραλίες της Μάκρης – Δικέλλων

το Φανάρι και η Μαρώνεια

το φαινόμενο γίνεται ιδιαίτερα έντονο.​

Γιατί το Θρακικό βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο του φαινομένου

Το Θρακικό ξεχωρίζει λόγω ανοικτού μετώπου προς κεντρικό Αιγαίο, πολλαπλών κόλπων και απόκρημνων υφάλων που εγκλωβίζουν νερά. Νότιοι άνεμοι εκμεταλλεύονται αυτή την παγίδα, συγκεντρώνοντας υδάτινες μάζες εύκολα και ενισχύοντας το οπτικό σοκ, καθώς η θάλασσα φαίνεται «τερατώδης».

*Με πληροφορίες από pameevro.gr

