Ferrari vs Mazda: Τι ισχύει με τα δικαιώματα του «Luce»

Του Γιάννη Σκουφή

Η Ferrari απάντησε επίσημα στις απορίες γύρω από πιθανή σύγκρουση με τη Mazda για τη χρήση του ονόματος «Luce», το οποίο θα σηματοδοτεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της ιταλικής εταιρείας. Σύμφωνα με την ιταλική εταιρεία, τα δικαιώματα για το «Ferrari Luce» έχουν κατοχυρωθεί διεθνώς, χωρίς να προκύπτει ενεργή σύγκρουση με άλλο κατασκευαστή.

Η υπόθεση προέκυψε όταν η Mazda κατέθεσε εκ νέου αίτηση κατοχύρωσης του ονόματος «Luce» στην Ιαπωνία, λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη της ονομασίας από τη Ferrari. Ωστόσο, πηγές από το Μαρανέλο αναφέρουν πως τα παλαιότερα δικαιώματα της ιαπωνικής εταιρείας φαίνεται να είχαν λήξει, επιτρέποντας στη Ferrari να κινηθεί νομικά χωρίς εμπόδια.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Ιταλοί έχουν κατοχυρώσει την πλήρη ονομασία «Ferrari Luce» και όχι το «Luce» ως αυτόνομο όρο, πρακτική που έχει ακολουθήσει και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Αυτό ενδέχεται να μειώνει τις πιθανότητες άμεσης νομικής σύγκρουσης, τουλάχιστον σε διεθνές επίπεδο.

Για τη Mazda, το όνομα Luce έχει ιστορική σημασία, καθώς χρησιμοποιήθηκε στα μεγάλα σεντάν της από τη δεκαετία του ‘60 έως και τις αρχές του ‘90, ενώ αποτέλεσε και έμπνευση για πιο σύγχρονες σχεδιαστικές μελέτες. Δεν είναι σαφές αν η πρόσφατη κίνηση σχετίζεται με πιθανή επαναφορά του ονόματος ή απλώς με κατοχύρωση για μελλοντική χρήση.

Την ίδια στιγμή, η Ferrari ετοιμάζεται για ένα εντελώς νέο κεφάλαιο, καθώς η Luce θα είναι το πρώτο ηλεκτρικό της μοντέλο. Με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 2,5 δεύτερα και τελική ταχύτητα που φτάνει τα 310 χλμ./ώρα, το νέο μοντέλο αναμένεται να συνδυάζει επιδόσεις με σύγχρονη τεχνολογία. Η μπαταρία των 122 kWh θα προσφέρει αυτονομία έως 530 χιλιόμετρα, ενώ θα υποστηρίζεται φόρτιση έως 350 kW.

Παρότι οι διαμάχες για ονομασίες δεν είναι σπάνιες στην αυτοκινητοβιομηχανία, η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει -προς το παρόν- να εξελίσσεται χωρίς ένταση, με τη Ferrari να εμφανίζεται βέβαιη για τη νομική της θέση.