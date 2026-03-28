Κίνδυνος για την αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης από την κρίση στο Ιράν

Του Γιάννη Σκουφή

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν νέο κύκλο αβεβαιότητας, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ιράν δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, ενδεχόμενη παράταση των εχθροπραξιών πέραν των δύο μηνών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελλείψεις ημιαγωγών και στοιχείων μπαταριών, με σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή αυτοκινήτων.

Η περιοχή αποκτά κρίσιμο ρόλο, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ επηρεάζει περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος ενέργειας και μεταφορών, επιβαρύνοντας περαιτέρω μια βιομηχανία που ήδη πιέζεται από υψηλά λειτουργικά έξοδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η προμήθεια πρώτων υλών για την παραγωγή τσιπς. Περίπου το ένα τρίτο του ηλίου που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ημιαγωγών προέρχεται από το Κατάρ, γεγονός που καθιστά την περιοχή κομβική. Τυχόν διακοπή στην τροφοδοσία θα μπορούσε να προκαλέσει φαινόμενα ανάλογα με την περίοδο της πανδημίας, όταν οι ελλείψεις τσιπς είχαν οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις παραγωγής.

Παράλληλα, η αυξημένη ζήτηση για μνήμες λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης εντείνει τις πιέσεις στην αγορά. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η αυτοκινητοβιομηχανία ενδέχεται να βρεθεί σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων κλάδων, όπως η ιατρική τεχνολογία.

Κατασκευαστές όπως η Volkswagen και η BMW παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταγράψει άμεσες επιπτώσεις. Ωστόσο, η διάρκεια της κρίσης θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα. Παρά τα μαθήματα της πανδημίας, η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων στην Ευρώπη δεν έχει ενισχυθεί ουσιαστικά, κυρίως λόγω της πίεσης για μείωση κόστους.

Την ίδια στιγμή, οι οικονομίες της Ασίας εμφανίζονται πιο εκτεθειμένες, καθώς διατηρούν ισχυρότερες εμπορικές σχέσεις με την περιοχή, συνολικής αξίας που φτάνει το 1,1 τρισ. ευρώ ετησίως. Ωστόσο, οι επιπτώσεις μιας παρατεταμένης κρίσης αναμένεται να είναι παγκόσμιες, με την αυτοκινητοβιομηχανία να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.

