Οι γυναίκες ψήφισαν το Skoda Elroq ως κορυφαίο Compact SUV
Στη φετινή, 15η διοργάνωση, εξετάστηκαν 55 νέα μοντέλα.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε το νέο Skoda Elroq, κατακτώντας τον τίτλο του «Καλύτερου Compact SUV 2026» στα Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY). Πρόκειται για έναν από τους πιο αξιόπιστους θεσμούς αξιολόγησης αυτοκινήτων, με παγκόσμια αναγνώριση.
Τα βραβεία WWCOTY ξεχωρίζουν, καθώς η κριτική επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες δημοσιογράφους αυτοκινήτου. Συνολικά 84 επαγγελματίες από 54 χώρες συμμετείχαν στη διαδικασία, αξιολογώντας τα μοντέλα με βάση βασικά κριτήρια, όπως η ασφάλεια, η άνεση, η τεχνολογία, η οδηγική συμπεριφορά, η αποδοτικότητα και η συνολική αξία.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
08:45 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
08:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
15:58 ∙ WHAT THE FACT
14:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ