Παλλήνη: Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν τα ανήλικα παιδιά του

Ένας 55χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Eισαγγελέα, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 10 και 12 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/3) στην Παλλήνη, όταν το ΙΧ που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι διενήργησαν αλκοτέστ στους εμπλεκόμενους οδηγούς.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 55χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.