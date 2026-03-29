Κινέζικη τεχνολογία μπαταριών φέρνει φθηνότερα EV στην Ευρώπη
Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία κυριαρχεί ήδη στην παραγωγή μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα, και ενώ ΗΠΑ και Ευρώπη επιταχύνουν την ανάπτυξη πλήρως στερεών μπαταριών
Η MG Motor ετοιμάζεται να φέρει στην Ευρώπη μέσα στο 2026 μια νέα έκδοση του ηλεκτρικού MG4 EV Urban εξοπλισμένη με ημι‑στερεά μπαταρία (semisolid‑state), στοχεύοντας τους πιο οικονομικούς αγοραστές και σηματοδοτώντας μια στροφή στη στρατηγική διάδοσης τεχνολογίας.
Αντί να παρουσιάζει πρωτοποριακά συστήματα πρώτα σε premium μοντέλα, η MG τα ενσωματώνει απευθείας σε ένα αυτοκίνητο «μαζικής αγοράς», προσπαθώντας να μειώσει τα κόστη παραγωγής και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στην Ευρώπη.
