Βρετανία: Όχημα έπεσε σε πεζούς - Πολλοί τραυματίες και σκηνές πανικού

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο κέντρο του Ντέρμπι όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος πεζών, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να τραυματιστούν. Σύμφωνα με την αστυνομία, ορισμένα από τα θύματα φέρουν σοβαρά τραύματα και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες στο σημείο, πριν διακομιστούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 21:30 το βράδυ. Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το όχημα που θεωρείται ότι εμπλέκεται στην επίθεση λίγη ώρα μετά το συμβάν.

BREAKING: ?



Police report multiple victims after a male drove his vehicle into pedestrians at Derby City centre in Derbyshire, UK.



The Telegraph is claiming that there are at least 20 victims. Video by Derby Paul. pic.twitter.com/0PmGnRcSYq — Open Source Intel (@Osint613) March 29, 2026

Ο οδηγός, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών, συνελήφθη αμέσως και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κράτηση. Η αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ ανακοίνωσε ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο, ενώ απευθύνεται έκκληση σε όποιον είδε ένα μαύρο Suzuki Swift να κινείται στην περιοχή εκείνη την ώρα να δώσει πληροφορίες.

Multiple pedestrians have been struck by a car in Derby city centre.



The vehicle struck in the Friar Gate area at about 9.30pm tonight.



A number of people were injured, some of them seriously, and were treated at the scene by ambulance crews before being taken to hospital. pic.twitter.com/EYdHhStfzi — Tommy Robinson ?? (@TRobinsonNewEra) March 29, 2026

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε, οι αρχές έσπευσαν να καθησυχάσουν το κοινό δηλώνοντας ότι δεν πιστεύουν πως υπάρχει συνεχιζόμενος κίνδυνος για τους πολίτες. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα του δράστη, όμως η αστυνομία δεσμεύτηκε για νεότερη ενημέρωση μόλις προκύψουν νέα στοιχεία από την ανάκριση. Το Ντέρμπι παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής καθώς οι ειδικοί συλλέγουν στοιχεία από το σημείο της παράσυρσης.

