Βρετανία: Όχημα έπεσε σε πεζούς - Πολλοί τραυματίες και σκηνές πανικού

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο κέντρο του Ντέρμπι όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος πεζών, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να τραυματιστούν. Σύμφωνα με την αστυνομία, ορισμένα από τα θύματα φέρουν σοβαρά τραύματα και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες στο σημείο, πριν διακομιστούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 21:30 το βράδυ. Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το όχημα που θεωρείται ότι εμπλέκεται στην επίθεση λίγη ώρα μετά το συμβάν.

Ο οδηγός, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών, συνελήφθη αμέσως και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κράτηση. Η αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ ανακοίνωσε ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο, ενώ απευθύνεται έκκληση σε όποιον είδε ένα μαύρο Suzuki Swift να κινείται στην περιοχή εκείνη την ώρα να δώσει πληροφορίες.

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε, οι αρχές έσπευσαν να καθησυχάσουν το κοινό δηλώνοντας ότι δεν πιστεύουν πως υπάρχει συνεχιζόμενος κίνδυνος για τους πολίτες. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα του δράστη, όμως η αστυνομία δεσμεύτηκε για νεότερη ενημέρωση μόλις προκύψουν νέα στοιχεία από την ανάκριση. Το Ντέρμπι παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής καθώς οι ειδικοί συλλέγουν στοιχεία από το σημείο της παράσυρσης.

Novibet
