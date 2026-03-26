Η Βρετανία «υπό απειλή» - Οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι το Ιράν θα μπορούσε να πλήξει το Λονδίνο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν ότι το Ιράν θα μπορούσε να πλήξει το Λονδίνο με βαλλιστικό πύραυλο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των βρετανικών «παιχνιδιών» των αεροπλανοφόρων της Βρετανίας.

Η σκληρή προειδοποίηση ήρθε από τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, ενώ ο Τραμπ εξαπέλυε ακόμη μία επίθεση κατά του Κιρ Στάρμερ και του βρετανικού στρατού.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε: «Πριν δύο ημέρες εκτόξευσαν δύο αποτυχημένους πυραύλους σε στόχο 4.000 χιλιόμετρα μακριά. Για χρόνια έλεγαν στον κόσμο ότι οι πύραυλοί τους φτάνουν μόνο 2 χιλιόμετρα. Έκπληξη, για ακόμη μία φορά, το Ιράν είπε ψέματα».

Συνεχίζοντας με απειλητικό τόνο: «Και στον κόσμο λέω ότι το Λονδίνο απέχει μόλις 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν. Μας λέτε ότι το Ιράν δεν αποτελεί απειλή για τον κόσμο, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ ξέρει καλύτερα».

Οι δηλώσεις του Χέγκσεθ ήρθαν μετά την αποτυχημένη ιρανική επίθεση με πύραυλο κατά της βρετανικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία, που δημιούργησε φόβους ότι η Τεχεράνη μπορεί να πλήξει περιοχές πέρα από τα όσα πίστευαν προηγουμένως, περιλαμβάνοντας μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Τζον Χίλι, δεν απέκλεισε την ικανότητα του Ιράν να πλήξει τη Βρετανία, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη στρατιωτική ισχύ της Τεχεράνης.

Όταν ρωτήθηκε εάν οι μουλάδες θα μπορούσαν να πλήξουν το Λονδίνο με πυραύλους, ο Χέγκσεθ απάντησε: «Δεν έχουμε αξιολόγηση για τα ιρανικά σχέδια επίθεσης στο Λονδίνο».

Την Πέμπτη, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα βρετανικά πολεμικά πλοία «όχι τα καλύτερα» και πρόσθεσε για μια ακόμη αιχμή κατά του πρωθυπουργού: «Ο πόλεμος τελείωσε… Μην μπείτε στον κόπο».

Ο Τραμπ είπε: «Οι Βρετανοί είπαν: “Θα στείλουμε τα αεροπλανοφόρα μας”, τα οποία, παρεμπιπτόντως, δεν είναι τα καλύτερα αεροπλανοφόρα. Είναι παιχνίδια σε σύγκριση με αυτά που έχουμε εμείς».

Ειρωνευόμενος τη Βρετανία, πρόσθεσε: «Θα στείλουμε το αεροπλανοφόρο μας όταν τελειώσει ο πόλεμος. Εγώ είπα: “Υπέροχα, σας ευχαριστώ πολύ”, αλλά μην μπείτε στον κόπο». Και κατέληξε: «Δεν τα χρειαζόμαστε».

Η Βρετανία διαθέτει δύο ενεργά αεροπλανοφόρα 70.000 τόνων – HMS Queen Elizabeth και HMS Prince of Wales.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι το Ιράν επέτρεψε σε 10 δεξαμενόπλοια να περάσουν από το στρατηγικό Στενό του Ορμούζ ως «δώρο», δείχνοντας ότι ήταν σοβαρό για τις διαπραγματεύσεις τερματισμού του πολέμου.

Αναφερόμενος σε προηγούμενα σχόλια περί «δώρου» από την Τεχεράνη, είπε ότι το Ιράν επέτρεψε σε οκτώ «μεγάλα δεξαμενόπλοια πετρελαίου» να περάσουν την κρίσιμη υδάτινη οδό νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και δύο ακόμη αργότερα.

Η ισχυρή ιρανική πίεση σε αυτόν τον κρίσιμο εμπορικό δρόμο – που διακινεί το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, έχει προκαλέσει οικονομικό χάος και εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου.

Η νέα επίθεση του Τραμπ κατά του Στάρμερ έρχεται αφού η Ντάουνινγκ Στριτ απέρριψε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου ότι η Βρετανία προσφέρθηκε να αναπτύξει αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επικρίνει τον βρετανικό στρατό. Τον Ιανουάριο, εξόργισε τους συμμάχους υπονομεύοντας τον ρόλο των βρετανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν, μια σύγκρουση που στοίχισε 457 βρετανικές ζωές, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι απέφυγαν το μέτωπο.

Ο Τραμπ έχει εντείνει τη ρητορική του κατά του ΝΑΤΟ από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, κατηγορώντας τη συμμαχία ότι δεν συμμετέχει άμεσα στη μάχη.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ επίσης επέκρινε «τους αχάριστους Ευρωπαίους συμμάχους».

Πρόσφατα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Στάρμερ «όχι Γουίνστον Τσόρτσιλ» επειδή διστακτικά επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για επιθέσεις κατά της Τεχεράνης.

Ο Στάρμερ τελικά έδωσε το «πράσινο φως» για χρήση των βρετανικών βάσεων με «αμυντικό» χαρακτήρα.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ επέκρινε ξανά τη συμμαχία άμυνας στο Truth Social:

«ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΕΛΗ ΧΩΡΑ, ΤΩΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΗ, ΤΟΥ ΙΡΑΝ.

Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ, ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΟ!»

Ο Χέγκσεθ προειδοποίησε επίσης τη Βρετανία ότι το Λονδίνο βρίσκεται εντός βεληνεκούς του Ιράν, έπειτα από εκτιμήσεις ότι η Τεχεράνη μπορεί να πλήξει μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Τραμπ τόνισε ότι το Ιράν πρέπει «να σοβαρευτεί» για να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία «πριν να είναι πολύ αργά».

Οι διαπραγματευτές του Ιράν περιγράφηκαν από τον Τραμπ ως «πολύ διαφορετικοί και περίεργοι», τονίζοντας την αντίφαση μεταξύ των παρασκηνιακών συνομιλιών τους και των δημόσιων δηλώσεών τους.

Το ιρανικό στρατιωτικό χθες αρνήθηκε ότι γίνονται ειρηνευτικές συνομιλίες, ισχυριζόμενο ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν μόνες τους.

