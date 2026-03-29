Η Toyota ετοιμάζει απάντηση στα Raptor της Ford

Του Γιάννη Σκουφή

Η Toyota φαίνεται πως ετοιμάζεται να ανεβάσει τον πήχη στην κατηγορία των off-road pick-up, καθώς νέα πατέντα στις ΗΠΑ αποκαλύπτει το όνομα TRD Hammer για την πιο ακραία εκδοχή του Tundra. Η κίνηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Ιάπωνες θέλουν να ανταγωνιστούν μοντέλα όπως το Ford F-150 Raptor και τα αντίστοιχα της Ram.

Μέχρι σήμερα, το Tundra κινείται πιο ήπια σε σχέση με τον ανταγωνισμό, όμως αυτό φαίνεται πως αλλάζει. Η περιγραφή της πατέντας κάνει λόγο για ένα πακέτο υψηλών επιδόσεων με κορυφαίο σύστημα ανάρτησης, πιο μεγάλα μετατρόχια και ελαστικά all-terrain 37 ιντσών, στοιχεία που παραπέμπουν άμεσα σε εργοστασιακά off-road θηρία.

Οι πρώτες ενδείξεις για μια τέτοια έκδοση είχαν εμφανιστεί τα προηγούμενα χρόνια, με πιο χαρακτηριστικό το Tundra TRD Desert Chase Concept που παρουσιάστηκε το 2021. Το συγκεκριμένο πρωτότυπο έδειξε ξεκάθαρα τις δυνατότητες της πλατφόρμας, με μεγάλη διαδρομή ανάρτησης, ενισχυμένο πλαίσιο και σημαντική αύξηση στο πλάτος του αμαξώματος.

Κάτω από το καπό του πρωτοτύπου υπήρχε το υβριδικό σύστημα i-FORCE MAX, που συνδυάζει έναν biturbo V6 των 3.500 κυβικών με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας 443 ίππους και 790 Nm. Αν και τα νούμερα αυτά είναι χαμηλότερα από τα V8 σύνολα των ανταγωνιστών, δεν αποκλείεται η Toyota να εξελίξει περαιτέρω τον κινητήρα για την έκδοση παραγωγής.

Παράλληλα, το Desert Chase Concept δίνει και μια εικόνα του πρόσθετου εξοπλισμού που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει επιπλέον φώτα, ενισχυμένα σημεία στήριξης και λύσεις που παραπέμπουν σε οχήματα υποστήριξης αγώνων στην έρημο. Τέτοιου είδους pick-up κινούνται σε δύσβατα εδάφη και προσφέρουν άμεση τεχνική υποστήριξη, κάτι που εξηγεί την έμφαση σε αντοχή και πρακτικότητα.

Αν το TRD Hammer περάσει στην παραγωγή, τότε η Toyota θα αποκτήσει επιτέλους ένα μοντέλο που μπορεί να σταθεί απέναντι στα κορυφαία off-road pick-up της αγοράς, αλλάζοντας την εικόνα της στην κατηγορία.

