Η Volvo επιλέγει Cross Country αντί Coupe για το νέο EX60
Η Volvo αποφάσισε να μην ακολουθήσει την τάση των coupe SUV για το νέο EX60.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αντί να δημιουργήσει αντίπαλο για τα BMW iX4 και Audi Q6 Sportback, η σουηδική μάρκα θα λανσάρει από το επόμενο έτος μια πιο περιπετειώδη έκδοση Cross Country, σχεδιασμένη για καλύτερη εκτός δρόμου απόδοση.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
