Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Δείτε στον αναλυτικό πίνακα τι πρέπει να περιλαμβάνει

Αλλάζουν όλα όσα πρέπει να έχει από 18 Ιουνίου το κουτί των πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο

Γιάννης Φιλιππάκος

Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Δείτε στον αναλυτικό πίνακα τι πρέπει να περιλαμβάνει
  • Από τις 18 Ιουνίου ισχύουν νέοι κανόνες για το περιεχόμενο του κουτιού πρώτων βοηθειών που πρέπει να υπάρχει σε όλα τα αυτοκίνητα εκτός δικύκλων στην Ελλάδα.
  • Το κουτί πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα υλικά όπως ισοθερμική κουβέρτα, λευκοπλάστη, επιδέσμους, ψαλίδι, γάντια μιας χρήσης, ιατρική μάσκα και οδηγίες πρώτων βοηθειών.
  • Η μη συμμόρφωση τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Το κουτί πρέπει να τοποθετείται σε εύκολα προσβάσιμη θέση μέσα στο όχημα και να μην κλειδώνεται ή γεμίζει με άλλα αντικείμενα.
  • Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ανανεώνουν τα υλικά του κουτιού κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, διασφαλίζοντας ότι είναι εντός ημερομηνίας λήξης και φέρουν σήμανση CE.
Νέοι κανόνες μπαίνουν από την 18η Ιουνίου στους οδηγούς αυτοκινήτων σε ό,τι αφορά το κουτί πρώτων βοηθειών που θα πρέπει να βρίσκεται στο όχημά τους.

Σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, το κουτί πρώτων βοηθειών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως κουβέρτα διάσωσης ισοθερμική με συγκεκριμένες διαστάσεις, λευκοπλάστης, τραυμοπλάστ, επιδέσμους, επιθέμα εγκαυμάτων και πληγών, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μιας χρήσης, υγρά μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος, ιατρική μάσκα προσώπου και οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025), δηλαδή με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

Αναλυτικά, με την απόφαση Δ30/45652/2026 καθορίστηκε εκ νέου τόσο το περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού του κιβωτίου πρώτων βοηθειών του αυτοκινήτου, όσο και οι τεχνικές προδιαγραφές του.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα πλην των δικύκλων που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια υποχρεούνται να φέρουν κιβώτιο πρώτων βοηθειών το οποίο περιέχει υγειονομικό υλικό, κατάλληλο για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας ανάγκης.

Δείτε τι πρέπει να περιέχει το κιβώτιο πρώτων βοηθειών, στον πίνακα που ακολουθεί.

Α/ΑΕίδος (Περιγραφή Υλικού)ΠοσότηταΣκοπιμότητα Χρήσης
1Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική)
(Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm - Επιμεταλλωμένη)		1 τμχΑνάκλαση θερμικής ακτινοβολίας (>90%). Πρόληψη υποθερμίας και σοκ.
2Ρολό Ταινίας Στερέωσης
(Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm)		1 τμχΣταθεροποίηση επιδέσμων.
3Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα)
(DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών)		1 σετΚάλυψη μικροτραυμάτων.
4Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός)
(DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm)		1 τμχΕπίθεμα με ενσωματωμένο επίδεσμο για άμεση πίεση σε τραύμα.
5Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος)
(DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm)		2 τμχΩς άνω, για τραύματα μεσαίου μεγέθους.
6Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος)
(DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm)		1 τμχΩς άνω, για εκτεταμένα τραύματα.
7Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα Αποστειρωμένη
(DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)		1 τμχΚάλυψη μεγάλων επιφανειών (εγκαύματα τριβής, εκδορές).
8Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες)
(10 x 10 cm, ζεύγη)		6 τμχΚαθαρισμός ή πωματισμός βαθέων τραυμάτων.
9Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός)
(DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m)		2 τμχΠερίδεση άκρων.
10Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς)
(DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m)		3 τμχΠερίδεση κορμού/μηρών.
11Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης
(DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm)		1 τμχΑκινητοποίηση άνω άκρου (κατάγματα).
12Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών
(DIN 58279-A 145, ατραυματικό)		1 τμχΚοπή ρούχων για αποκάλυψη τραύματος.
13Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά)
(DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα)		4 τμχΒιοασφάλεια (προστασία από αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα).
14Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος2 τμχΚαθαρισμός ανέπαφου δέρματος (όχι τραύματος).
15Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2)2 τμχΠροστασία αναπνευστικού.
16Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών1 τμχΦυλλάδιο με εικονογράμματα.

Στην απόφαση ορίζεται ότι «το κιβώτιο πρώτων βοηθειών τοποθετείται εντός του οχήματος σε θέση εύκολα και άμεσα προσβάσιμη, ώστε να διασφαλίζεται η χρήση του χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης, δεν πρέπει να κλειδώνεται ή να τοποθετείται μέσα σ' αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το επιδεσμικό και φαρμακευτικό υλικό».

Θα πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των οχημάτων, να ανανεώνεται, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών διατηρήσεώς του, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, σε μικρά χρονικά διαστήματα και όχι πέρα των δύο ετών.

Τα υλικά του φαρμακείου πρέπει να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων της ΕΕ.

