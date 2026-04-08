Η Lexus παρουσίασε μια ειδική έκδοση του RZ για τον Miles Davis

Του Γιάννη Σκουφή

Η Lexus αποκαλύπτει μια ιδιαίτερη εκδοχή του ηλεκτρικού Lexus RZ, αφιερωμένη στον θρύλο της τζαζ, Miles Davis, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Συγκεκριμένα, η «Blue in Green Edition» αντλεί το όνομά της από το ομώνυμο κομμάτι του ιστορικού άλμπουμ Kind of Blue και ξεχωρίζει για τον έντονα καλλιτεχνικό της χαρακτήρα.

Το αμάξωμα διαθέτει μια ειδική βαφή που αλλάζει από μπλε σε πράσινο, ανάλογα με το φως, παραπέμποντας στη μουσική ατμόσφαιρα του κομματιού. Οι λεπτομέρειες σε χρυσή απόχρωση θυμίζουν τρομπέτα, ενώ αντίστοιχο χρώμα υπάρχει και στις δαγκάνες των φρένων.

Στο εσωτερικό, η Lexus επιλέγει υλικά που θυμίζουν θήκη μουσικού οργάνου, με δέρμα σε «παλαιωμένη» υφή και βελούδο σε μπορντό αποχρώσεις. Με την εκκίνηση του αυτοκινήτου, ακούγονται οι πρώτες νότες του «Blue in Green», ενισχύοντας τη θεματική προσέγγιση.

Στο πρότζεκτ συμμετείχε και η Laufey, η οποία δημιούργησε μια νέα εκτέλεση του κομματιού και σχεδίασε φωτιζόμενο λογότυπο για το εμπρός μέρος. Επιπλέον, οι στίχοι της εκδοχής της εμφανίζονται στο χώρο αποσκευών.

Σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών, το σπέσιαλ RZ παραμένει ουσιαστικά ίδιο με τις στάνταρ εκδόσεις. Διατίθεται με επιλογές ισχύος από 224 έως 408 ίππους, μπαταρίες έως 77,0 kWh και αυτονομία που φτάνει τα 484 χιλιόμετρα. Παράλληλα, διαθέτει σύστημα steer-by-wire και δυνατότητα προσομοίωσης αλλαγών ταχυτήτων.

Η συγκεκριμένη έκδοση λειτουργεί περισσότερο ως σχεδιαστική και πολιτιστική άσκηση, αναδεικνύοντας τη διάθεση της Lexus να συνδέσει την αυτοκίνηση με άλλες μορφές τέχνης, ακόμη και αν το τελικό αποτέλεσμα απευθύνεται σε περιορισμένο κοινό.