Η Volvo Trucks ετοιμάζει φορτηγά υδρογόνου πριν το 2030

Του Γιάννη Σκουφή

Η Volvo Trucks επιταχύνει την εξέλιξη τεχνολογιών εναλλακτικών καυσίμων, επιλέγοντας να αξιοποιήσει το υδρογόνο όχι μόνο μέσω κυψελών καυσίμου, αλλά και σε κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα πρώτα βαρέως τύπου φορτηγά με αυτή τη φιλοσοφία έχουν ήδη ξεκινήσει δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, με στόχο την εμπορική τους διάθεση πριν το 2030.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση βασίζεται σε μια εξελιγμένη μορφή καύσης, όπου το υδρογόνο χρησιμοποιείται ως κύριο καύσιμο, αλλά απαιτείται και μια μικρή ποσότητα καυσίμου ανάφλεξης.

Αναλυτικότερα, η τεχνολογία High Pressure Direct Injection επιτρέπει την έγχυση αυτού του καυσίμου υπό υψηλή πίεση, ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη καύση πριν την εισαγωγή του υδρογόνου. Για τον ρόλο αυτό χρησιμοποιείται HVO, ένα ανανεώσιμο καύσιμο που συμβάλλει στη μείωση των συνολικών εκπομπών.

Σύμφωνα με τη Volvo, το πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι διατηρεί πολλά από τα χαρακτηριστικά ενός diesel, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε αντοχή. Τα φορτηγά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με παρόμοιο τρόπο, κάτι που τα καθιστά ιδανικά για μεγάλες αποστάσεις, όπου η φόρτιση ηλεκτρικών βαρέων οχημάτων παραμένει χρονοβόρα ή περιορισμένη.

Παράλληλα, η συνολική ενεργειακή απόδοση εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με παλαιότερες προσπάθειες κινητήρων υδρογόνου, ενώ οι εκπομπές CO₂ μπορούν να προσεγγίσουν το μηδέν όταν χρησιμοποιείται «πράσινο» υδρογόνο.

Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, τέτοιου τύπου συστήματα πρόωσης μπορούν ήδη να ταξινομηθούν ως οχήματα μηδενικών εκπομπών. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο θερμικός κινητήρας υδρογόνου έρχεται να καλύψει κυρίως τις απαιτήσεις των βαρέων μεταφορών, όπου η αυτονομία και ο χρόνος ανεφοδιασμού παραμένουν κρίσιμα ζητήματα.