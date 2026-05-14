Πρόστιμα στα robotaxi χωρίς οδηγό – Νέοι αυστηροί κανόνες για τα αυτόνομα αυτοκίνητα

Η Καλιφόρνια σκληραίνει τη στάση της απέναντι στα πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα και από τον Ιούλιο του 2026 οι παραβάσεις του ΚΟΚ από robotaxi θα τιμωρούνται κανονικά, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει οδηγός μέσα στο αυτοκίνητο.

Μέχρι σήμερα υπήρχε ένα σοβαρό νομικό κενό: όταν ένα αυτόνομο μοντέλο παραβίαζε κάποιον κανόνα κυκλοφορίας, οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν ουσιαστικά να βεβαιώσουν παράβαση, αφού δεν υπήρχε φυσικός οδηγός για να παραλάβει την κλήση.

Αυτό πλέον αλλάζει, καθώς η αρμόδια υπηρεσία DMV της Καλιφόρνιας αποφάσισε ότι υπεύθυνη θεωρείται η εταιρεία που εξελίσσει και διαχειρίζεται το σύστημα αυτόνομης οδήγησης.

Έτσι, σε περιπτώσεις παράνομων ελιγμών, παραβίασης σημάτων ή άλλων τροχαίων παραβάσεων, το πρόστιμο θα αποστέλλεται απευθείας στον κατασκευαστή ή στον διαχειριστή του στόλου.

Οι νέοι κανόνες έρχονται μετά από αρκετά περιστατικά με robotaxi που μπλόκαραν δρόμους ή δυσκόλευαν το έργο της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Πλέον οι εταιρείες θα υποχρεώνονται να απαντούν στις κλήσεις των αρχών μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θα μπορούν να δημιουργούνται ψηφιακές ζώνες αποκλεισμού ώστε τα αυτόνομα αυτοκίνητα να αποφεύγουν συγκεκριμένες περιοχές. Εάν κάποιο robotaxi βρίσκεται ήδη μέσα σε τέτοια ζώνη, θα πρέπει να απομακρύνεται μέσα σε δύο λεπτά.

Παράλληλα, η Καλιφόρνια ζητά πλέον πολύ περισσότερα δεδομένα από τις εταιρείες σχετικά με απότομα φρεναρίσματα, ακινητοποιήσεις και τεχνικές δυσλειτουργίες, αποκτώντας ισχυρότερο έλεγχο στη λειτουργία των αυτόνομων στόλων.

Οι αλλαγές αυτές δείχνουν πως οι αμερικανικές αρχές θέλουν πλέον τα αυτόνομα αυτοκίνητα να λειτουργούν με σαφώς αυστηρότερους κανόνες και με ευθύνες αντίστοιχες εκείνων ενός κανονικού οδηγού.