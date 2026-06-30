Νέο Audi Q7: Άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα

Σχεδιαστικά, το νέο Q7 υιοθετεί μια πιο δυναμική και επιβλητική παρουσία, με ανανεωμένη μάσκα, πιο έντονα φωτιστικά σώματα και αναβαθμισμένες λεπτομέρειες που ενισχύουν τον premium χαρακτήρα του.

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