Νέο Audi Q7: Άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα
Η Audi ξεκίνησε τη διάθεση της νέας γενιάς του Q7 στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την πορεία ενός μοντέλου που εδώ και δύο δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μεγάλων premium SUV.
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Σχεδιαστικά, το νέο Q7 υιοθετεί μια πιο δυναμική και επιβλητική παρουσία, με ανανεωμένη μάσκα, πιο έντονα φωτιστικά σώματα και αναβαθμισμένες λεπτομέρειες που ενισχύουν τον premium χαρακτήρα του.
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