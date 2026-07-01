Η Mercedes ζητά περισσότερη δουλειά χωρίς επιπλέον χρήματα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, η εταιρεία αποφάσισε να αναβάλει την καταβολή ενός μπόνους που αντιστοιχεί στο 18% του μηνιαίου μισθού των εργαζομένων.

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