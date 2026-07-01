Η Mercedes ζητά περισσότερη δουλειά χωρίς επιπλέον χρήματα
Η Mercedes-Benz βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία, καθώς εξετάζει μέτρα που σύμφωνα με τα συνδικάτα επιβαρύνουν σημαντικά τους εργαζομένους, σε μια περίοδο που η εταιρεία προσπαθεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της.
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Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, η εταιρεία αποφάσισε να αναβάλει την καταβολή ενός μπόνους που αντιστοιχεί στο 18% του μηνιαίου μισθού των εργαζομένων.
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