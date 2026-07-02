AVATR: Η νέα premium κινεζική μάρκα που έρχεται στην Ελλάδα
Η ελληνική αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποκτά έναν ακόμη ισχυρό «παίκτη».
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Η Autohellas ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με την AVATR Technology, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση των μοντέλων της στην Ελλάδα, με το εμπορικό λανσάρισμα να προγραμματίζεται για τις αρχές του 2027.
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