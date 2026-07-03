Έρευνα ΕΜΠ: Ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει στην αντλία
Παρά τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται σε σχέση με πέρυσι, το πρόβλημα των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων παραμένει έντονο στην ελληνική αγορά.
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Σύμφωνα με νέα έρευνα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να παραδίδει μικρότερη ποσότητα καυσίμου από αυτή που πληρώνει ο καταναλωτής.
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