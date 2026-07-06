Οι ξένες εταιρείες εγκαταλείπουν την Κίνα
Η Κίνα δεν αποτελεί πλέον μόνο τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο.
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Για πολλές διεθνείς αυτοκινητοβιομηχανίες μετατρέπεται πλέον σε κέντρο παραγωγής για εξαγωγές, καθώς οι πωλήσεις τους στην τοπική αγορά υποχωρούν με ταχύ ρυθμό.
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