Toyota: Μπαίνει στην κατασκευή αεροσκαφών με ηλεκτρικά αεροταξί

Η Toyota επεκτείνει τη δραστηριότητά της πέρα από τα αυτοκίνητα, δημιουργώντας νέα κοινοπραξία με την Joby Aviation για την παραγωγή ηλεκτρικών αεροσκαφών.

Newsbomb

Toyota: Μπαίνει στην κατασκευή αεροσκαφών με ηλεκτρικά αεροταξί
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Toyota κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον της κινητικότητας, ανακοινώνοντας τη δημιουργία νέας κοινοπραξίας με την αμερικανική Joby Aviation, μιάς από τις πιο γνωστές εταιρείες στον τομέα των ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL).

Η νέα εταιρεία, με την ονομασία Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company, θα έχει έδρα την Καλιφόρνια, ενώ η Toyota θα κατέχει το 51% των μετοχών. Στόχος της συνεργασίας είναι να αξιοποιηθεί η πολυετής εμπειρία της ιαπωνικής εταιρείας στην οργάνωση της παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο, ώστε να επιταχυνθεί η μαζική κατασκευή των ηλεκτρικών αεροσκαφών της Joby.

Οι δύο εταιρείες αναφέρουν ότι η κοινοπραξία θα επικεντρωθεί αρχικά στην προετοιμασία της εμπορικής παραγωγής, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, την ποιότητα κατασκευής και το κόστος παραγωγής. Παράλληλα, θα αυξήσει τη δυναμικότητα της Joby, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στη μελλοντική ζήτηση για τις υπηρεσίες εναέριας μετακίνησης.

Η Toyota επενδύει στη Joby ήδη από το 2020, έχοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Toyota, Akio Toyoda, η εναέρια κινητικότητα αποτελεί φυσική συνέχεια της φιλοσοφίας της εταιρείας για την παροχή λύσεων μετακίνησης προς όλους, επεκτείνοντας τις δυνατότητες από το έδαφος στον αέρα.

Η Joby εξελίσσει ηλεκτρικά αεροταξί που μπορούν να μεταφέρουν τέσσερις επιβάτες και έναν πιλότο, φτάνοντας ταχύτητα έως 322 χλμ./ώρα. Το αεροσκάφος διαθέτει έξι έλικες, τέσσερις μπαταρίες και πολλαπλά συστήματα ασφαλείας, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μετακινήσεων σε συνεργασία με επιχειρήσεις όπως η Delta Air Lines και η Uber.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Toyota επιβεβαιώνει ότι βλέπει το μέλλον της όχι μόνο στα αυτοκίνητα, αλλά συνολικά στις νέες μορφές μετακίνησης, επενδύοντας σε τεχνολογίες που φιλοδοξούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο θα ταξιδεύουμε τις επόμενες δεκαετίες.

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