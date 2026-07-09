Ferrari 12Cilindri Manuale: Η επιστροφή του χειροκίνητου κιβωτίου με τεχνολογία by-wire
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Η Ferrari επαναφέρει το χειροκίνητο κιβωτίο σε ένα 12κύλινδρο μοντέλο της αλλά με έναν τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στη σημερινή εποχή. Η νέα 12Cilindri Manuale δεν διαθέτει κλασικό χειροκίνητο κιβώτιο αλλά ένα προηγμένο σύστημα που λέγεται Manuale by-wire και συνδυάζει επιλογέα, την κλασική μεταλλική «σχάρα» και πεντάλ συμπλέκτη με το γνωστό 8τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη της Ferrari.
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