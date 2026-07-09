Ferrari 12Cilindri Manuale: Η επιστροφή του χειροκίνητου κιβωτίου με τεχνολογία by-wire

Η Ferrari επαναφέρει το χειροκίνητο κιβωτίο σε ένα 12κύλινδρο μοντέλο της αλλά με έναν τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στη σημερινή εποχή. Η νέα 12Cilindri Manuale δεν διαθέτει κλασικό χειροκίνητο κιβώτιο αλλά ένα προηγμένο σύστημα που λέγεται Manuale by-wire και συνδυάζει επιλογέα, την κλασική μεταλλική «σχάρα» και πεντάλ συμπλέκτη με το γνωστό 8τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη της Ferrari.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας