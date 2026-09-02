Lamborghini: Γιατί λέει «όχι» στο χειροκίνητο κιβώτιο

Snapshot Η Lamborghini δεν σχεδιάζει να επαναφέρει χειροκίνητο κιβώτιο, παρά την αυξανόμενη ζήτηση σε supercars.

Ο διευθύνων σύμβουλος Stephan Winkelmann τόνισε ότι η ζήτηση για χειροκίνητο κιβώτιο προέρχεται κυρίως από συλλέκτες.

Η τελευταία Lamborghini με χειροκίνητο κιβώτιο ήταν η Gallardo LP560-2 50th Anniversary Edition το 2013.

Η μετάβαση σε υβριδικά supercars καθιστά τεχνικά και οικονομικά δύσκολη την ενσωμάτωση χειροκίνητου κιβωτίου.

Η εταιρεία προτιμά να εστιάσει σε γρηγορότερα και ισχυρότερα μοντέλα με σύγχρονη τεχνολογία. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η επιστροφή των χειροκίνητων κιβωτίων στα supercars έχει δημιουργήσει μια νέα τάση. Μάρκες όπως η McLaren και η Ferrari επαναφέρουν το τρίτο πεντάλ σε ειδικές εκδόσεις που απευθύνονται κυρίως σε συλλέκτες και απαιτητικούς οδηγούς, όμως η Lamborghini δεν δείχνει διατεθειμένη να ακολουθήσει.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής εταιρείας, Stephan Winkelmann, δήλωσε κατά τη διάρκεια της Monterey Car Week ότι η επαναφορά ενός χειροκίνητου κιβωτίου δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες της μάρκας. Όπως ανέφερε, η Lamborghini έχει ήδη πολλά νέα προγράμματα σε εξέλιξη, ενώ θεωρεί ότι η ζήτηση για ένα τέτοιο σύστημα προέρχεται κυρίως από συλλέκτες.

Η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις πρόσφατες κινήσεις ανταγωνιστών. Η McLaren παρουσίασε τη νέα MCL 6GT, το πρώτο μοντέλο της με χειροκίνητο κιβώτιο μετά τη θρυλική F1, ενώ η Ferrari αποκάλυψε την 12Cilindri Manuale, η οποία επαναφέρει την εμπειρία των τριών πεντάλ με σύγχρονη τεχνολογία.

Η τελευταία Lamborghini με χειροκίνητο κιβώτιο ήταν η Gallardo LP560-2 50th Anniversary Edition το 2013. Όσον αφορά τα μοντέλα με V12, η Murciélago LP670-4 SV αποτέλεσε την τελευταία εκπρόσωπο της συγκεκριμένης σχολής, με ελάχιστα αυτοκίνητα να έχουν παραδοθεί με συμπλέκτη και λεβιέ ταχυτήτων.

Παράλληλα, η μετάβαση της Lamborghini στην εποχή των εξηλεκτρισμένων supercars κάνει την επιστροφή ενός χειροκίνητου κιβωτίου ακόμη πιο δύσκολη και δαπανηρή. Η Temerario και η Revuelto βασίζονται σε σύνθετες υβριδικές αρχιτεκτονικές, όπου η ενσωμάτωση ενός παραδοσιακού μηχανικού κιβωτίου θα απαιτούσε σημαντικές τεχνικές και οικονομικές παραχωρήσεις.

Για την ώρα, η Lamborghini δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει την πορεία της προς όλο και ταχύτερα και ισχυρότερα μοντέλα, αφήνοντας το χειροκίνητο κιβώτιο στο παρελθόν.