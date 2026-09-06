Η Audi πουλά την Italdesign μετά από 16 χρόνια

Η αμερικανική UST αποκτά την πλειοψηφία της ιστορικής ιταλικής εταιρείας, σε μια συμφωνία που είχε ανακοινωθεί στα τέλη του 2025 και ολοκληρώνεται μέσα στο 2026.

Η αποχώρηση της Audi από τη θέση του βασικού ιδιοκτήτη δεν σημαίνει πλήρη διακοπή των δεσμών με τον γερμανικό όμιλο. Η Lamborghini διατηρεί συμμετοχή στην Italdesign, ενώ η Audi παραμένει στρατηγικός συνεργάτης και πελάτης. Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστοί.

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