Mercedes-AMG CLE 646: Η 8κύλινδρη που εξαντλήθηκε πριν παρουσιαστεί

Μόλις 30 αυτοκίνητα, 646 ίπποι, κίνηση αποκλειστικά πίσω και ένας V8 4,0 λίτρων.

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Mercedes-AMG CLE 646: Η 8κύλινδρη που εξαντλήθηκε πριν παρουσιαστεί
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Η Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung είναι μία από εκείνες τις κατασκευές που δείχνουν ότι στο Affalterbach δεν έχουν ξεχάσει την παλιά σχολή.

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