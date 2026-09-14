Mercedes-AMG CLE 646: Η 8κύλινδρη που εξαντλήθηκε πριν παρουσιαστεί

Η Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung είναι μία από εκείνες τις κατασκευές που δείχνουν ότι στο Affalterbach δεν έχουν ξεχάσει την παλιά σχολή.

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