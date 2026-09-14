Mercedes-AMG CLE 646: Η 8κύλινδρη που εξαντλήθηκε πριν παρουσιαστεί
Μόλις 30 αυτοκίνητα, 646 ίπποι, κίνηση αποκλειστικά πίσω και ένας V8 4,0 λίτρων.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung είναι μία από εκείνες τις κατασκευές που δείχνουν ότι στο Affalterbach δεν έχουν ξεχάσει την παλιά σχολή.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:59 ∙ ΦΑΡΜΑΚΟ
Επένδυση 80 εκατ. ευρώ στη βιοτεχνολογία από την ELPEN
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Mercedes-AMG CLE 646: Η 8κύλινδρη που εξαντλήθηκε πριν παρουσιαστεί
22:07 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ