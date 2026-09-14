Ουκρανία: Ο πρώην αρχηγός της CIA Ντέιβιντ Πετρέους ήταν παρών στην επίθεση ρωσικού drone

Ο πρώην διευθυντής της CIA βρισκόταν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ουκρανίας όταν χτυπήθηκε από drone της Ρωσίας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ουκρανία: Ο πρώην αρχηγός της CIA Ντέιβιντ Πετρέους ήταν παρών στην επίθεση ρωσικού drone
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντέιβιντ Πετρέους ήταν παρών στον σιδηροδρομικό σταθμό Γιαγκόντιν κατά την επίθεση ρωσικού drone σε επιβατικό τρένο.
  • Το drone χτύπησε τρένο που μετέφερε διπλωματική αποστολή με τον πρώην πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, λίγη ώρα μετά την αναχώρησή του από τον σταθμό.
  • Το τρένο της διπλωματικής αποστολής είχε ήδη εισέλθει στην Πολωνία τη στιγμή της επίθεσης, ενώ ο Πετρέους ταξίδευε με άλλο τρένο που ήταν ακόμα στο σταθμό.
  • Οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι εκτιμούν ότι το ρωσικό drone πιθανόν στόχευε την αποστολή με τους ξένους αξιωματούχους.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας χαρακτήρισε την επίθεση ως τρομοκρατία που απειλεί την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
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Παρών την ώρα της επίθεσης ρωσικού drone σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ουκρανίας ήταν ο πρώην διευθυντής της CIA Ντέιβιντ Πετρέους.

Το ρωσικό drone χτύπησε ένα επιβατικό τρένο την Κυριακή λίγη ώρα αφού είχε περάσει από τον σιδηροδρομικό σταθμό ένα τρένο που μετέφερε μία ξένη διπλωματική αποστολή με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον και άλλους ξένους αξιωματούχους.

Το τρένο που μετέφερε τη διπλωματική αποστολή από το Κίεβο προς την Πολωνία είχε αναχωρήσει νωρίτερα από το σταθμό Γιαγκόντιν, ο οποίος βρίσκεται περίπου δύο χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα.

Είχε ήδη εισέλθει στην Πολωνία τη στιγμή της επίθεσης.Ωστόσο ο Ντέβιντ Πετρέους ταξίδευε με άλλο τρένο το οποίο βρισκόταν ακόμη στο σταθμό Γιαγκόντιν, σύμφωνα με δήλωση των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων.

Ο σιδηροδρομικός φορέας ανέφερε ότι ακόμη ερευνά τις λεπτομέρειες της επίθεσης αλλά σημείωσε ότι είναι «πολύ πιθανό» το ρωσικό drone να είχε βάλει στο στόχαστρο το τρένο με την διπλωματική αποστολή.«Αυτή είναι η τρομοκρατία του Πούτιν που “χτυπά” κατευθείαν στις πόρτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σίμπιχα.

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