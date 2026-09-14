Αλέκος Καλύβης: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον γνωστό συνδικαλιστή

Snapshot Ο Αλέκος Καλύβ, γνωστόςδικαλιστής κηδεύτηκε σε κλίμα συγκίνησης στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας στις 12 Σεπτεμβρίου.

Στην πολιτική κηδεία εκφωνήθηκαν επικήδειοι που τόνισαν το ήθος και τον αγώνα του για τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από τον πολιτικό και συνδικαλιστικό χώρο, μεταξύ αυτών πρώην πρόεδροι και υπουργοί.

Ο Καλύβης είχε μακρά πορεία στον συνδικαλισμό, με σημαντικές θέσεις στην ΟΤΟΕ και τη ΓΣΕΕ έως το 2009.

Ήταν ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού, ενεργό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια της Λαϊκής Ενότητας μετά το 2015. Snapshot powered by AI

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς, πολλοί φίλοι και συνοδοιπόροι αποχαιρέτησαν τον γνωστό συνδικαλιστή Αλέκο Καλύβη, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Στην πολιτική κηδεία που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, εκφωνήθηκαν επικήδειοι και όλοι μίλησαν με συγκίνηση για το ήθος του, τον ανιδιοτελή χαρακτήρα του και τους αγώνες του υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Για τον Αλέκο Καλύβη μίλησαν ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας κ. Δημήτρης Στρατούλης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Γιάννης Παναγόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος Πειραιά κ. Γιώργος Γαβρίλης, οι πρώην βουλευτές και μέλη της Λαϊκής Ενότητας κ. Κώστας Ήσυχος και κ. Στάθης Λεουτσάκος, ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Γιάννης Κουζής, το πρώην μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΤΟΕ και της ΓΣΕΕ ο κ. Ζωής Πεππές και η κ. Δέσποινα Σπανού, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας και πρώην αναπληρωτής πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ.

Στη σεμνή τελετή παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Νίκος Βούτσης, ο υπουργός κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο υπουργός κ. Δημήτρης Βίτσας, ο κ. Αντώνης Νταβανέλλος από τη Διεθνικιστική Εργατική Αριστερά, ο κ. Γιώργος Σαπουνάς από την Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα και πολλοί άλλοι. Στεφάνια απέστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ και η κ. Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αλέκος Καλύβης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953 και εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα. Από το 1978 δραστηριοποιήθηκε στον συνδικαλισμό και δύο χρόνια αργότερα εκλέχθηκε στη διοίκηση του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας. Επίσης, διετέλεσε γενικός γραμματέας της ΟΤΟΕ, ενώ από το 1995 συμμετείχε στη διοίκηση, την Εκτελεστική Επιτροπή και το προεδρείο της ΓΣΕΕ, όπου ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή προέδρου έως το 2009.

Στην πολιτική του πορεία υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και ενεργό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε το 2015, οπότε και συμμετείχε στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας.

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