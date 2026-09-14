Δραματικό βίντεο: 50 ώρες κρυμμένος στην έρημο του Ιράν και η συγκλονιστική διάσωση του «Bravo»

Snapshot Αμερικανός συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας επέζησε μετά από κατάρριψη του F-15E Ιράν τον Απρίλιο, παρότι υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Το μαχητικό καταρρίφθηκε από ιρανικό φορητό πύραυλο εδάφους-αέρος κατά τη διάρκεια αποστολής κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Ισφαχάν.

Ο «Bravo», πίσω χειριστής, επιβίωσε κρυπτόμενος για δύο ημέρες σε ορεινή περιοχή και διασώθηκε μετά από σύνθετη και επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης.

Ο «Alpha», πιλότος του αεροσκάφους, διασώθηκε πρώτος και έχει επιστρέψει στις πτήσεις, ενώ ο «Bravo» υπέστη κατάγματα και χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για διάσωση.

Η επιχείρηση διάσωσης αντιμετώπισε έντονη αντίσταση, με τις ιρανικές δυνάμεις να προσπαθούν να εντοπίσουν το πλήρωμα, προκαλώντας ανταλλαγή πυρών με τις αμερικανικές δυνάμεις. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας χρειάστηκε βοήθεια όταν συνετρίβη σε μια ορεινή περιοχή της ερήμου του Ιράν, έχοντας αποκοπεί από τον συγκυβερνήτη του, τον πιλότο του F-15E, αφού το αεροσκάφος τους καταρρίφθηκε από το Ιράν τον Απρίλιο.

Ο Αμερικανός αεροπόρος έπεσε στο έδαφος με εκτιμώμενη ταχύτητα 70-100 μιλίων την ώρα, καθώς ο ιρανικός φορητός πύραυλος εδάφους-αέρος είχε προκαλέσει ζημιά στο αλεξίπτωτό του. Ήταν ο πίσω χειριστής, ο αξιωματικός συστημάτων όπλων σε ένα διμελές πλήρωμα με διακριτικό αποστολής «Dude 44». Ο πιλότος ήταν ο «Alpha» και εκείνος ο «Bravo».

«Κάποια στιγμή, όταν κοίταξα ψηλά και δεν είδα αλεξίπτωτο, ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω ζήσει ποτέ», δήλωσε ο «Bravo», στην πρώτη δημόσια αφήγησή του για όσα συνέβησαν. «Σταμάτησα, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, και προσευχήθηκα: “Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου. Αλλά αν πρόκειται να τα καταφέρω, χρειάζομαι βοήθεια”».

Dramatic video, obtained first by 60 Minutes, shows the rescue of two Air Force officers shot down over a mountainous desert region of Iran back in April. https://t.co/MMeYIaZvfu pic.twitter.com/37AR1xc9bj — 60 Minutes (@60Minutes) September 14, 2026

Η βοήθεια ήρθε δύο ημέρες αργότερα. Ο «Bravo», ο οποίος υπέστη κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, στο ένα χέρι και στον ώμο, αφού προσέκρουσε στο έδαφος με τόσο μεγάλη ταχύτητα, κρύφτηκε και κατάφερε να επιβιώσει για δύο ημέρες πίσω από τις εχθρικές γραμμές, μέχρι να διασωθεί. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την επιβίωσή του «ένα σύγχρονο θαύμα».

«Πιστεύω ότι αποτελεί απόδειξη της πρόνοιας του Θεού στη ζωή μου, που με βοήθησε να περάσω εκείνη τη στιγμή με έναν τρόπο που δεν απέτρεψε τους τραυματισμούς, αλλά απέτρεψε οποιονδήποτε καταστροφικό τραυματισμό που θα επηρέαζε την ικανότητά μου να επιβιώσω», δήλωσε ο «Bravo», η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύπτεται για λόγους ασφαλείας.

Η αποστολή του Dude 44 στο Ιράν και τι πήγε στραβά

Ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα περίπου 13.000 αποστολές στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, τον Αμερικανό διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ο οποίος ηγείται των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Η αποστολή του «Dude 44» τη νύχτα της 2ας Απριλίου πραγματοποιήθηκε κοντά σε μια ορεινή περιοχή νότια της πόλης Ισφαχάν, κοντά στην περιοχή όπου το Ιράν διατηρούσε μεγάλο μέρος του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού του. Σύμφωνα με τον Κούπερ, στόχος της αποστολής ήταν εγκαταστάσεις που συνδέονταν με το πρόγραμμα ανάπτυξης drones και πυραύλων του Ιράν.

«Είχαμε αεροπορική υπεροχή, αλλά προφανώς δεν πετούσαμε πάνω από το Κάνσας», δήλωσε ο Κούπερ.

Το διθέσιο F-15E, αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα από τα βασικά μαχητικά αεροσκάφη των αμερικανικών αεροπορικών επιχειρήσεων εδώ και δεκαετίες, καταρρίφθηκε από έναν φορητό πύραυλο, το κόστος του οποίου μπορεί να φτάσει περίπου τα 100.000 δολάρια.

«Εκείνη η ημέρα ήταν απλώς άλλη μία ημέρα στον πόλεμο για εμάς, μέχρι τη στιγμή που χτυπηθήκαμε από ένα ιρανικό όπλο», δήλωσε ο «Bravo».

Πώς επέζησαν ο Alpha και ο Bravo

Όταν ο πύραυλος χτύπησε το αεροσκάφος, σε μια στιγμή που ο «Bravo» περιγράφει σαν «να σε χτυπά ένα τρένο», οι δύο άνδρες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να σώσουν το μαχητικό.

Γρήγορα έγινε σαφές ότι το αεροσκάφος δεν μπορούσε να σωθεί και έτσι οι δύο άνδρες εγκατέλειψαν το F-15E, χρησιμοποιώντας τα εκτινασσόμενα καθίσματά τους.

Ο «Alpha», ο οποίος εγκατέλειψε με ασφάλεια το αεροσκάφος και διασώθηκε πριν από τον «Bravo», έχει ήδη επιστρέψει στις πτήσεις με την Πολεμική Αεροπορία. Αρνήθηκε το αίτημα της εκπομπής «60 Minutes» για συνέντευξη, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας.

Ο «Alpha» εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη διάσωση και των δύο ανδρών σε δήλωση που παραχώρησε στο «60 Minutes».

«Εξακολουθώ να μένω έκπληκτος από τον επαγγελματισμό και την τακτική ικανότητα των ειδικών στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μάχης, καθώς και των κοινών δυνάμεων που εκτέλεσαν τις επιχειρήσεις διάσωσης τόσο εμένα όσο και του DUDE 44 Bravo, τόσο εκείνων που βρίσκονταν στην περιοχή όσο και όσων εργάστηκαν πίσω από τις γραμμές», ανέφερε. «Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο ευγνώμονες είμαστε εγώ και η οικογένειά μου και πόσο υπερήφανος είμαι που υπηρετώ μαζί με καθέναν από αυτούς».

Το «60 Minutes» έμαθε ότι ο «Bravo» προσγειώθηκε με μεγάλη δύναμη, περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά από τον «Alpha», αφού αντιμετώπισε προβλήματα με το κατεστραμμένο αλεξίπτωτό του.

«Είχα τραυματισμούς, αλλά όλοι μας εκπαιδευόμαστε να προσαρμοζόμαστε και να ξεπερνάμε όσα αντιμετωπίζουμε», δήλωσε. «Κινήθηκα όσο πιο γρήγορα μπορούσα, παρά τους τραυματισμούς, απομακρυνόμενος από το σημείο όπου είχα προσγειωθεί».

Ήταν σκοτάδι, όμως ο «Bravo» είπε ότι, καθώς ανέτειλε ο ήλιος, άρχισε να διακρίνει καλύτερα το περιβάλλον γύρω του, σαν να βρισκόταν σε μια πρωινή εξόρμηση για κυνήγι.

«Και στην καρδιά του Ιράν, όπου βρισκόμασταν, υπάρχουν κοιλάδες σε μεγάλο υψόμετρο, αλλά και εντυπωσιακοί, απόκρημνοι βράχοι. Και έτσι βρέθηκα σε μία από αυτές τις κοιλάδες, με γκρεμούς και στις δύο πλευρές», ανέφερε.

Κατάλαβε ότι το ασφαλέστερο σημείο ήταν ψηλότερα και, παρά τα σπασμένα οστά του, περπάτησε και σκαρφάλωσε σε μια κορυφογραμμή ύψους περίπου 2.100 μέτρων.

«Ποτέ μην αφήσεις την έλλειψη κινήτρου να σε οδηγήσει στην ιρανική τηλεόραση», είπε χαρακτηριστικά.

Πώς έμαθαν στις ΗΠΑ για την κατάρριψη του πληρώματος

Πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ξύπνησε μέσα στη νύχτα με την είδηση. Όπως είπε, αμέσως πέρασε στα επόμενα βήματα: να μάθει αν το πλήρωμα ήταν καλά και αν το Ιράν γνώριζε τι είχε συμβεί.

«Είτε είναι ζωντανοί είτε όχι, θα πάμε να τους πάρουμε», είπε.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν στοιχεία από τα συντρίμμια, ενώ στο διαδίκτυο εμφανίστηκαν βίντεο με ένοπλες ομάδες να αναζητούν το πλήρωμα του καταρριφθέντος αεροσκάφους. Σύμφωνα με αμερικανικές στρατιωτικές πηγές, Ιρανοί είχαν φτάσει σε απόσταση μόλις μερικών εκατοντάδων μέτρων από τον «Bravo».

«Υπήρχε ξεκάθαρη πρόθεση από τις ιρανικές χερσαίες δυνάμεις να βρουν αυτούς τους δύο άνδρες», δήλωσε ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και πρώην πιλότος μαχητικών.

Κατά τη διάρκεια αυτού του «αγώνα δρόμου με τον χρόνο», ο αμερικανικός στρατός παρακολουθούσε στενά τις κινήσεις των Ιρανών στην περιοχή, σύμφωνα με τον Κούπερ.

Μία από τις πιο σύνθετες επιχειρήσεις διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ

Έξι ώρες αργότερα, οι ΗΠΑ κατάφεραν να διασώσουν τον «Alpha» σε μια επικίνδυνη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε μέρα. Τα αμερικανικά ελικόπτερα που συμμετείχαν στη δύναμη διάσωσης δέχθηκαν πυρά.

«Ήταν ανταλλαγή πυρών σε όλη τη διαδρομή προς τα μέσα και σε όλη τη διαδρομή προς τα έξω», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Αλλά κατάφεραν να φέρουν τον Alpha πίσω».

Ωστόσο, η επιχείρηση είχε ολοκληρωθεί μόνο κατά το ήμισυ. Η δύναμη διάσωσης του «Alpha» δεν κατάφερε να εντοπίσει τον «Bravo» και αναγκάστηκε να αποχωρήσει.

Καθώς έπεφτε η νύχτα της πρώτης ημέρας στο Ιράν, ο «Bravo» κατάφερε να στείλει μήνυμα πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Όταν έφτασα στη στιγμή που μπορούσα να αναλογιστώ και να σκεφτώ όλα όσα είχα περάσει, έστειλα το μήνυμα “Ο Θεός είναι καλός”, ως αναγνώριση όλων όσων με είχε βοηθήσει να ξεπεράσω», δήλωσε.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον αμερικανικό στρατό ότι είχε τραυματιστεί, αλλά ότι εξακολουθούσε να κινείται. Μια δύναμη διάσωσης παραλίγο να σταλεί στην περιοχή λίγο αργότερα, όμως, όπως είπε ο Χέγκσεθ, «απλώς δεν ταίριαξαν οι συνθήκες».

«Ήταν μια πραγματικά δύσκολη απόφαση», είπε. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ξέρετε, να βρίσκομαι στην αίθουσα επιχειρήσεων και να λέω: “Εντάξει, υποθέτω ότι θα πάμε στο 24”, που σημαίνει: “Ο Bravo θα βρίσκεται εκεί έξω για ουσιαστικά άλλες 24 ώρες”».

Ο «Bravo» επέζησε για ακόμη μία ολόκληρη ημέρα, έχοντας σχεδόν καθόλου νερό ή φαγητό, μέσα στο κρύο και τους ισχυρούς ανέμους της ορεινής ερήμου.

Η CIA διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του «Bravo». Η υπηρεσία εξαπέλυσε μια πολυεπίπεδη επιχείρηση παραπλάνησης, με στόχο να προκαλέσει σύγχυση στις ιρανικές δυνάμεις που αναζητούσαν τον Αμερικανό αεροπόρο. Παράλληλα, χρησιμοποίησε άκρως απόρρητη τεχνολογία για να εντοπίσει με ακρίβεια τη θέση του.

Για να ανοίξει ο δρόμος για τη διάσωση του «Bravo», βίντεο που αποχαρακτηρίστηκε πρόσφατα δείχνει αμερικανικά βομβαρδιστικά και drones να πλήττουν δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην περιοχή όπου κρυβόταν.

Στη συνέχεια ήρθε η ώρα να επιστρέψουν για τον «Bravo».

Περισσότεροι από 90 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονταν στο έδαφος — οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες που πάτησαν το πόδι τους στο Ιράν εδώ και 46 χρόνια, σύμφωνα με τον ναύαρχο Κούπερ. Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν από αέρος, ενώ αρκετές χιλιάδες ακόμη παρείχαν υποστήριξη στην επιχείρηση διάσωσης.

«Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι θα στέλναμε ακόμη περισσότερους για να πάρουμε τον πίσω χειριστή», δήλωσε ο στρατηγός Κέιν, αναφερόμενος στη θέση του «Bravo» στο μαχητικό αεροσκάφος.

Η δύναμη έφτασε με δύο μεγάλα αεροσκάφη έρευνας και διάσωσης, τα οποία προσγειώθηκαν σε έναν αυτοσχέδιο διάδρομο μέσα στην έρημο. Στη συνέχεια απογειώθηκαν μικρά ελικόπτερα τύπου «Little Bird», ικανά να προσεγγίσουν τον «Bravo», ο οποίος βρισκόταν στην κορυφογραμμή αρκετά χιλιόμετρα μακριά.

«Μία από τις σπουδαιότερες στιγμές της ζωής μου»

Ο «Bravo» δήλωσε ότι ήταν «μία από τις σπουδαιότερες στιγμές της ζωής μου» όταν είδε τους διασώστες του.

Παρότι δεν θέλησε να αποκαλύψει τις ακριβείς λεπτομέρειες της συνομιλίας που είχε μαζί τους, μοιράστηκε τι τους είπε όταν έφτασαν για πρώτη φορά κοντά του.

«Πάμε».

Ωστόσο, ο «Bravo» και οι υπόλοιποι στρατιωτικοί στο έδαφος δεν είχαν βγει ακόμη από τον κίνδυνο.

Οι τροχοί προσγείωσης των αεροσκαφών διάσωσης είχαν κολλήσει στην άμμο της ερήμου, στον αυτοσχέδιο διάδρομο. Τα αεροσκάφη δεν μπορούσαν να απογειωθούν και περισσότεροι από 90 στρατιωτικοί, τους οποίους ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε «τα πιο επίλεκτα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων», παρέμεναν εγκλωβισμένοι, μέχρι που μια μυστική μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας έφτασε για να τους βοηθήσει.

Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν τα δύο ακινητοποιημένα αεροσκάφη, αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα, καθώς και τα ελικόπτερα «Little Bird», ώστε η τεχνολογία τους να μην πέσει στα χέρια των Ιρανών.

Πενήντα ώρες μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους του, ο «Bravo» ήταν ασφαλής. Διασώθηκ