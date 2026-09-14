ΔΕΘ τέλος, αρχίζει η μάχη των ψηφοδελτίων

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ επιταχύνει τη διεύρυνση με προσχώρηση ανεξάρτητων βουλευτών, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, και σχεδιάζει περαιτέρω μεταγραφές.

Η ΕΛΑΣ θέτει όρο να μην γίνονται δεκτοί βουλευτές που εκλέχτηκαν με άλλα κόμματα στην παρούσα Βουλή και προτείνει διαφορετική προσέγγιση στη στελεχιακή διεύρυνση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει στη δημιουργία πολιτικών και προγραμματικών συμμαχιών με άλλες προοδευτικές δυνάμεις αντί για μεμονωμένες μεταγραφές.

Συνεργασίες έχουν ήδη ανακοινωθεί με τους Οικολόγους Πράσινους και βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το ΠΡΑΤΤΩ του Νίκου Κοτζιά.

Η πολιτική αντιπαράθεση στον προοδευτικό χώρο μεταφέρεται πλέον στη συγκρότηση ψηφοδελτίων, τις συμμαχίες και τις μετακινήσεις στελεχών μετά τη ΔΕΘ. Snapshot powered by AI

Με τη ΔΕΘ να κλείνει τον πρώτο μεγάλο κύκλο πολιτικών εμφανίσεων του φθινοπώρου, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ περνούν πλέον στην επόμενη φάση: τη συγκρότηση ψηφοδελτίων, τη διεύρυνση και τις πολιτικές συμμαχίες. Μια διαδικασία που αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα και η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα: ένα σημαντικό μέρος των προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της κινητικότητας προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η πιο καθαρή κίνηση έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο από το ΠΑΣΟΚ. Η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλωνίτη στο Βελλίδειο, στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, δεν ήταν απλώς μια συμβολική εμφάνιση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής ότι οι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές βρίσκονται στον δρόμο της ένταξής τους στο κόμμα, ενώ παράλληλα προανήγγειλε ότι η διεύρυνση δεν σταματά σε αυτούς και θα ακολουθήσουν και άλλες προσχωρήσεις.

Η εικόνα αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίσημη προσχώρηση της Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του Λευτέρη Αβραμάκη, δύο ακόμη πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει καταστήσει σαφές ότι οι συζητήσεις με πρόσωπα εντός και εκτός Βουλής συνεχίζονται, επιδιώκοντας να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ ως τον βασικό πόλο υποδοχής στελεχών από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Στο ίδιο κάδρο παραμένει και η Νίνα Κασιμάτη. Η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής δεν εθεάθη στο Βελλίδειο, ωστόσο οι πληροφορίες εξακολουθούν να δείχνουν ότι η επιστροφή της στη Χαριλάου Τρικούπη βρίσκεται πολύ κοντά και αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Η περίπτωση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Ο ίδιος έχει ήδη επιβεβαιώσει δημόσια ότι βρίσκεται εδώ και καιρό σε συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ, φτάνοντας μάλιστα να μιλήσει σε πρώτο πληθυντικό για το κόμμα και να δηλώσει ότι πιστεύει πολύ σε αυτό, παραπέμποντας ωστόσο τις επίσημες ανακοινώσεις στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Διαφορετική γραμμή από την ΕΛΑΣ

Απέναντι σε αυτή την τακτική, η ΕΛΑΣ επιχειρεί να χτίσει τη δική της διεύρυνση με διαφορετικούς όρους. Ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ επανέλαβε ότι η νέα παράταξη είναι ανοιχτή σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν, έθεσε όμως σαφή όρο ότι δεν θα γίνουν δεκτοί ως μέλη βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα κόμματα στην παρούσα Βουλή.

Η συγκεκριμένη θέση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ώρα που στο ΠΑΣΟΚ εντάσσονται ή βρίσκονται κοντά στην ένταξη ανεξάρτητοι βουλευτές που εξελέγησαν το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η πρακτική κατά την οποία ένας βουλευτής εκλέγεται με ένα κόμμα και στη συνέχεια μετακινείται σε άλλο ενισχύει την κρίση αξιοπιστίας της πολιτικής. Παράλληλα, άφησε ανοιχτή την πόρτα για τη συμμετοχή προσώπων στην ΕΛΑΣ και στα μελλοντικά ψηφοδέλτιά της, τα οποία, όπως είπε, θα αποφασιστούν μέσα από συλλογικές διαδικασίες.

Η ΕΛΑΣ, επομένως, επίσης κινείται ήδη σε εκλογική λογική, αλλά επιχειρεί να διαφοροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η στελεχιακή της διεύρυνση. Στον σχεδιασμό της βρίσκεται η συγκρότηση ψηφοδελτίων με νέα πρόσωπα, στελέχη με κυβερνητική εμπειρία αλλά και προσωπικότητες εκτός της παραδοσιακής κομματικής δεξαμενής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει στις συνεργασίες

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται εκ των πραγμάτων στο κέντρο αυτής της κινητικότητας, καθώς αρκετά από τα πρόσωπα που προσεγγίζουν είτε το ΠΑΣΟΚ είτε την ΕΛΑΣ έχουν πολιτική διαδρομή στην Κουμουνδούρου. Η συλλογική ηγεσία του κόμματος επιχειρεί όμως να απαντήσει όχι τόσο με μια λογική μεμονωμένων «μεταγραφών», όσο με τη συγκρότηση πολιτικών και προγραμματικών συνεργασιών.

Ήδη έχει ανακοινωθεί η σύμπραξη με τους Οικολόγους Πράσινους, με τη Ρένα Δούρου να μιλά για άθροιση δυνάμεων πάνω σε συμφωνημένες προγραμματικές θέσεις και για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις με το ΠΡΑΤΤΩ του Νίκου Κοτζιά. Η επιστροφή του πρώην υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμβρίου θεωρείται κομβικό σημείο για την επανέναρξη και εντατικοποίηση των επαφών, με την Κουμουνδούρου να επιδιώκει η συζήτηση για τη διεύρυνσή της να πάρει περισσότερο τη μορφή συνεργασίας πολιτικών δυνάμεων παρά μετακίνησης μεμονωμένων στελεχών.

Έτσι, μετά τη Θεσσαλονίκη, η αντιπαράθεση στον προοδευτικό χώρο μεταφέρεται πλέον από τα προγράμματα και τις εξαγγελίες στα πρόσωπα και στις συμμαχίες. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη πατήσει το γκάζι στις προσχωρήσεις, η ΕΛΑΣ επιχειρεί να χαράξει διακριτούς κανόνες για τη δική της διεύρυνση και ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει στις πολιτικές συμπράξεις, την ώρα που μεγάλο μέρος της μάχης εξακολουθεί να διεξάγεται πάνω στο ίδιο πολιτικό και στελεχιακό έδαφος.