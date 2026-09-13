Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: «Στόχος η πρώτη θέση» – Επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, επιμένοντας στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής με ήττα της ΝΔ.

Απέκλεισε το ενδεχόμενο αλλαγής στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ, στηριζόμενος στην ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου και τόνισε ότι το κόμμα είναι παράταξη με ιστορία και σταθερότητα.

Ασκησε σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το δίλημμα στα εθνικά ζητήματα και στον Αλέξη Τσίπρα για την πολιτική του στάση και την απώλεια του κόμματός του.

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικού κράτους και οικονομικής ανάπτυξης και δηλώνει έτοιμο να υποβάλει κοστολόγηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, τονίζοντας την ανάγκη αξιολόγησης των θετικών επιπτώσεων των πολιτικών.

Ο Ανδρουλάκης υπογραμμίζει την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτει τις επιρροές ολιγαρχών και συμφερόντων, και καλεί νέους υποστηρικτές να ενταχθούν στην προσπάθεια για αλλαγή απέναντι στη ΝΔ. Snapshot powered by AI

Με τον πήχη των επόμενων εθνικών εκλογών να τοποθετείται ξεκάθαρα στην πρώτη θέση, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκλεισε από τη ΔΕΘ κάθε συζήτηση για αλλαγή στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση τόσο στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ.

«Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση, διότι όταν ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε έναν δρόμο, να είσαι πρώτο κόμμα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως «πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ηττηθεί η ΝΔ».

Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ δίνει τη μάχη «για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης», μιλώντας για την ανάγκη μιας «γενναίας, ριζοσπαστικής πολιτικής αλλαγής» που θα κάνει την Ελλάδα «κανονική ευρωπαϊκή χώρα» και δεν θα αντιμετωπίζει τον πολίτη «ως focus group σε έρευνες κοινής γνώμης».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε παράλληλα ότι η στρατηγική του κόμματος δεν πρόκειται να αλλάξει, επικαλούμενος την ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου. «Το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη, όχι συσπείρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο να μην υπάρχει. Έχει ιστορία και διαδρομή», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει».

Απέρριψε δε τα κυβερνητικά σενάρια περί ακυβερνησίας, σημειώνοντας ότι «το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εδώ σήμερα, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός». «Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Περιμένουμε οι πολίτες να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν θα υπάρξει κυβέρνηση και μάλιστα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αλαζονεία», ανέφερε.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και απέναντι στο δίλημμα που θέτει η κυβέρνηση στα εθνικά ζητήματα. «Το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι απόδειξη της φαιδρότητας αυτής της κυβέρνησης», είπε, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δέχεται «μαθήματα στα εθνικά θέματα».

Σκληρή επίθεση σε Τσίπρα και ΕΛΑΣ

Μεγάλο μέρος των απαντήσεών του αφορούσε την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απορρίπτει ουσιαστικά τα σενάρια συνεργασίας και να αμφισβητεί ευθέως την αξιοπιστία της νέας πολιτικής πρότασης.

«Πριν έναν μήνα έλεγε ότι δεν είμαστε όμοροι χώροι, τώρα ότι δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων», είπε, για να προσθέσει πως το κενό στην αντιπολίτευση δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.

«Πενήντα χρόνια Μεταπολίτευσης δεν υπήρξε ξανά κόμμα που να ηττηθεί με 24%. Ποιος ήταν αρχηγός αυτού του κόμματος; Αυτός που ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέχισε την επίθεση λέγοντας ότι «ωραία τα συνθήματα, τα τραγούδια, τα τσιτάτα, αλλά υπάρχει μια μνήμη», καλώντας τους πολίτες «να θυμηθούν ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος αυτά που λέει τα κάνει και ποιος είναι αναξιόπιστος».

«Δεν ήρθα να πω “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη” και μετά να φέρω σε όρους ομηρίας τους πολίτες. Ο κ. Τσίπρας το έκανε», είπε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να εκφράσει συνολικά τον προοδευτικό χώρο. «Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο τη μεσαία τάξη, τους μη προνομιούχους, το κέντρο και την κεντροαριστερά», ανέφερε, σημειώνοντας πως είναι «η μόνη παράταξη που μπορεί να ενώσει τις ελπίδες όλου του προοδευτικού κόσμου, αλλά και ανθρώπων με συντηρητικές καταβολές».

Για τη φορολόγηση του πλούτου και την πρόταση της ΕΛΑΣ, σχολίασε πως «δεν είναι πατριωτικός ο φόρος που πρέπει να πληρώσουν οι ολιγάρχες. Είναι φόρος», υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει οι ισχυροί να πληρώσουν, αλλά αυτό δεν είναι πατριωτισμός ούτε χορηγία. Είναι κανόνες που πρέπει να μπουν και θα μπουν».

«Δεν έχουμε πρόβλημα με την κοστολόγηση»

Απαντώντας στην κριτική για το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι το κόμμα δεν έχει κανένα πρόβλημα να το καταθέσει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

«Καταθέσαμε ολοκληρωμένο σχέδιο για κοινωνικό κράτος, νέα παραγωγική βάση, οικονομία που δεν στηρίζεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο real estate», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν έχουμε πρόβλημα να καταθέσουμε το πρόγραμμα για κοστολόγηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο».

Έθεσε, ωστόσο, το ζήτημα της συνολικής αξιολόγησης των πολιτικών μέτρων και όχι μόνο του δημοσιονομικού τους κόστους. «Οι πολιτικές δεν είναι κόστος 1 και 2. Είναι αν οι πολιτικές έχουν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία», είπε.

«Χωρίς ολιγάρχες, συμφέροντα και πολιτικούς μπαμπάδες»

Σε ερώτηση για το επικοινωνιακό του χάρισμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο, δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί επτά χρόνια και να υποδύομαι τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής».

Αναφερόμενος στη δική του πολιτική διαδρομή, είπε πως πολιτεύτηκε «στο προσκήνιο, χωρίς κανέναν πίσω μου, χωρίς ολιγάρχες, συμφέροντα, πολιτικούς μπαμπάδες», ενώ χαρακτήρισε την πολιτική αυτονομία «κώδικα πολιτικής ταυτότητας» για το ΠΑΣΟΚ.

Στο ίδιο πλαίσιο, άφησε ανοιχτή την πόρτα για νέες προσχωρήσεις το επόμενο διάστημα. «Στη μάχη για αλλαγή είναι ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι πιστεύουν στο πρόγραμμά μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό κόμμα», είπε, προαναγγέλλοντας ότι «το επόμενο διάστημα κι άλλοι άνθρωποι θα έρθουν κοντά μας για να αγωνιστούμε μαζί απέναντι στη ΝΔ».

Για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, απέφυγε να μπει σε σενάρια επόμενης ημέρας. «Είμαστε σε κρίσιμη καμπή, δεν φτάνει η διόρθωση πορείας, χρειαζόμαστε αλλαγή πορείας», είπε. «Στις εκλογές δεν θα κριθεί το δικό μου μέλλον, αλλά ενός ολόκληρου λαού. Θα δώσουμε τη μάχη ενωμένα, προγραμματικά, με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις».

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