Live - Η συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ

Στο «Ιωάννης Βελλίδης» παρουσίασε το σχέδιό του για την πολιτική αλλαγή και μια διαφορετική πορεία της χώρας, με κεντρικό σύνθημα «Μια χώρα να μας χωρά όλους»

Μίλτος Τσεκούρας

Live - Η συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ το σχέδιο πολιτικής αλλαγής του ΠΑΣΟΚ με σύνθημα «Μια χώρα να μας χωρά όλους».
  • Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέπτυξε επτά βασικές πρωτοβουλίες που θα εφαρμοστούν στους πρώτους έξι μήνες μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
  • Τόνισε ότι η ώρα απαιτεί σημαντικές αποφάσεις με έμφαση στον τρόπο διακυβέρνησης και τις προτεραιότητες της χώρας.
  • Η συνέντευξη Τύπου δόθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στα πλαίσια της 90ής ΔΕΘ.
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Στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχωρεί την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στους εκπροσώπους των ΜΜΕ στο Συνεδριακό Κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

Χθες στο «Ιωάννης Βελλίδης» παρουσίασε το σχέδιό του για την πολιτική αλλαγή και μια διαφορετική πορεία της χώρας, με κεντρικό σύνθημα «Μια χώρα να μας χωρά όλους»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας έμφαση σε επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες που, όπως ανέφερε, θα δρομολογηθούν κατά τους πρώτους έξι μήνες μιας κυβέρνησης του κόμματος.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων», σημειώνοντας πως το ζητούμενο δεν αφορά μόνο το ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα ασκηθεί, με ποιες προτεραιότητες, ποιους κανόνες και με ποιον τελικό αποδέκτη των πολιτικών επιλογών.

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Για τον 13ο μισθό, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε τόσο στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του μέτρου όσο και στο δημοσιονομικό του κόστος. Όπως σημείωσε, «θα δοθεί σταδιακά», με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 1,27 δισ. ευρώ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, το οποίο, όπως είπε, θα έχει κόστος 540 εκατ. ευρώ, ενώ χαρακτήρισε την εισφορά αλληλεγγύης ξεχωριστό μέτρο, με κόστος 400 εκατ. ευρώ σε βάθος τετραετίας. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο και για απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τζίρους απασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων.

Από το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του κόμματος πέρασε στον εκλογικό στόχο, ξεκαθαρίζοντας ότι βασική επιδίωξη είναι το ΠΑΣΟΚ να αναδειχθεί πρώτο κόμμα. «Δεν δίνουμε αγώνα για την εξουσία, αλλά για την πολιτική αλλαγή και αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να επενδύσει σε «μεγάλα λόγια», αλλά διεκδικεί την πρωτιά στις επόμενες εκλογές ως προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Ανδρουλάκης ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μιας συγκυβέρνησης και ειδικότερα για το αν το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο σχήμα, υπό την προϋπόθεση ότι πρωθυπουργός δεν θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Απαντώντας, παρέπεμψε στις αποφάσεις των κομματικών οργάνων, σημειώνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει μια ιστορία και διαδρομή» και ότι το ανώτατο όργανο του κόμματος είναι το συνέδριο, το οποίο έχει λάβει ομόφωνη απόφαση. Όπως τόνισε, απέναντι σε μια «τρίτη θητεία» ενός κόμματος που, κατά την άποψή του, δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, το Σύνταγμα και τη Δικαιοσύνη, αλλά και στα προβλήματα της κοινωνίας, το ΠΑΣΟΚ έχει έναν συγκεκριμένο δρόμο: «Πολιτικά, διεκδικώντας τη νίκη στις επόμενες εκλογές».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι οι σχετικές αποφάσεις του κόμματος παραμένουν σταθερές, υπογραμμίζοντας: «Οι αποφάσεις μας δεν αλλάζουν. Είναι αξιακές και πολιτικές».

«Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει, θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα, θα το αποφασίσει με την ψήφο του ο ελληνικός λαός. ΤΟ ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος: να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, προόδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε και περιμένουμε τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Εάν μας εμπιστευτούν θα υπάρχει κυβέρνηση όχι βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφθορά και την αλαζονεία. Το Μητσοτάκης ή χάος είναι επικοινωνιακό δίλημμα και εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φαιδρότητας και της αλαζονείας της σημερινής κυβέρνησης», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής κλήθηκε να απαντήσει για την εξωτερική πολιτική λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για τα εθνικά μας θέματα μαθήματα δεν δεχόμαστε γιατί όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το κυπριακό. Η σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης».

Ερωτηθείς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά απάντησε: «Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη ΝΔ».

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