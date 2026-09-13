Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: «Τελευταίο μίλι» για τη ΝΔ – Οι επτά τομές και το μήνυμα πολιτικής αυτονομίας

Γέμισε το Βελλιδειο για τη χθεσινή ομιλία Ανδρουλάκη, σήμερα στις 12 η συνέντευξη Τύπου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: «Τελευταίο μίλι» για τη ΝΔ – Οι επτά τομές και το μήνυμα πολιτικής αυτονομίας
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Την κυβερνητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ έβαλε στο επίκεντρο της ομιλίας του στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, περιγράφοντας επτά βασικές παρεμβάσεις που, όπως δεσμεύτηκε, θα αποτελέσουν τις πρώτες νομοθετικές κινήσεις μιας κυβέρνησης του κόμματός του. Παράλληλα, ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να συνδέσει το οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα με το κεντρικό πολιτικό μήνυμα της αλλαγής διακυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε από την αρχή το δίλημμα των επόμενων εκλογών, υποστηρίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. «Αξίζουμε μια ακόμη τετραετία χαμένων ευκαιριών; Μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφθορά, ατιμωρησία, αναξιοκρατία; Άλλα τέσσερα χρόνια με την Ελλάδα ουραγό σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και παραγωγικότητας; Με το κοινωνικό κράτος να υποβαθμίζεται; Με τη νέα γενιά σε μόνιμη ανασφάλεια και με την ύπαιθρο να ερημώνει;», ανέφερε, για να προσθέσει ότι «αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας στην Κυβέρνηση και θα είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας στην Κυβέρνηση».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τη ρητορική της κυβέρνησης γύρω από την πολιτική σταθερότητα και τα εθνικά θέματα. «Έφτασαν στο σημείο να μας πουν ότι αν φύγουν από το Μαξίμου, θα γίνει “ντου από τους απέναντι”. Δηλαδή από το δίλημμα “Μητσοτάκης ή χάος”, έφτασαν στην απόλυτη φαιδρότητα να μας πουν το δίλημμα “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”. Λίγο ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να παρουσιάζετε τη δημοκρατική εναλλαγή, ως εθνικό κίνδυνο. Είστε επικίνδυνοι!», είπε.

Στην καρδιά της ομιλίας βρέθηκαν οι επτά παρεμβάσεις που το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να προωθήσει στο πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης: αντιμετώπιση της ακρίβειας και αυστηρότεροι κανόνες στην αγορά, αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, στεγαστική και δημογραφική πολιτική, αναγέννηση δημόσιας Υγείας και Παιδείας και αλλαγές στο κράτος με έμφαση στην αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Για την ακρίβεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε νέα Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγοράς με ενισχυμένες αρμοδιότητες, μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων και προσωρινή, στοχευμένη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ΕΦΚ στα καύσιμα. Στην ενέργεια έθεσε συγκεκριμένο στόχο για «μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας».

Στο πεδίο της εργασίας και των συντάξεων, επανέφερε τη δέσμευση για σταδιακή επιστροφή του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, αλλά και κατάργηση του 13ωρου. «Καταργούμε το 13ωρο. Και συγχρόνως εφαρμόζουμε πιλοτικά τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές, σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε θέσεις έντασης διανοίας, δίνοντας φορολογικά κίνητρα», ανέφερε.

Ξεχωριστό βάρος έδωσε στο ιδιωτικό χρέος, με προστασία της πρώτης κατοικίας, ρύθμιση 120 δόσεων προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και αυστηρότερους κανόνες για funds και servicers. «Βάζουμε κανόνες και φραγμό στην ασυδοσία των funds και των servicers, που εκβιάζουν και κρατούν σε ομηρία χιλιάδες Έλληνες. Δίνουμε στον συνεργάσιμο -το υπογραμμίζω, στον συνεργάσιμο- δανειολήπτη προτεραιότητα για το δικό του δάνειο με δυνατότητα εξαγοράς, με σαφείς και δίκαιους όρους», τόνισε.

Στο παραγωγικό μοντέλο ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της τεκμαρτής φορολόγησης, σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και συγκρότηση Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας. Παράλληλα, προανήγγειλε κατάργηση της Golden Visa με τη σημερινή της μορφή, συνδέοντας πλέον τις άδειες παραμονής με παραγωγικές επενδύσεις και όχι με το real estate.

Στα εθνικά θέματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε ευθέως τη στρατηγική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία και πρότεινε ένα «νέο Ελσίνκι», με την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ–Τουρκίας να συνδέεται με τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου. «Η δική μας κόκκινη γραμμή είναι καθαρή. Θέλουμε συνθήκες καλής γειτονίας. Αλλά η καλή γειτονία προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές Δίκαιο, και στο Δίκαιο της θάλασσας και πάνω απ' όλα στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», σημείωσε.

Το πολιτικό στίγμα της ομιλίας συμπυκνώθηκε πάντως στο κλείσιμο, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, χωρίς ονομαστική αναφορά σε άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. «Η πολιτική αυτονομία δεν είναι ούτε κομματική μου εμμονή, ούτε είναι ένα σύνθημα μιας πορείας. Για εμένα η πολιτική αυτονομία είναι όρος αναγέννησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, είναι προϋπόθεση της πραγματικής νέας αλλαγής», είπε, προσθέτοντας λίγο αργότερα: «Πώς μπορείς να υπερασπιστείς το δημόσιο συμφέρον, αν χρωστάς ανοιχτά γραμμάτια σε ιδιωτικά κέντρα εξουσίας και σε ισχυρούς των Media; Δεν γίνεται έτσι αλλαγή».

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