Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (14/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (14/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

14/9/2026 8:00:00 πμ14/9/2026 10:30:00 πμΔΑΦΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΩΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ1142Κατασκευές
14/9/2026 8:00:00 πμ14/9/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΣΤΑΝΣΟΠ ΝΟ4 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΣΤΑΝΣΟΠ έως κάθετο: ΣΑΡΚΟΥΔΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1139Κατασκευές
14/9/2026 8:00:00 πμ14/9/2026 12:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ έως κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές
14/9/2026 8:00:00 πμ14/9/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΝΙΚΑΙΑΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ ΝΟ17 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ ΝΟ19 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1140Κατασκευές
14/9/2026 8:00:00 πμ14/9/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΛΙΩΤΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1001Λειτουργία
14/9/2026 8:00:00 πμ14/9/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ απο κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1026Λειτουργία
14/9/2026 8:00:00 πμ14/9/2026 1:00:00 μμΕΛΕΥΣΙΝΑΣΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΑΠΟ ΒΥΡΩΝΟΣ ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΩΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΩΝΙΑ & ΑΠΟ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΓΥΤΕΑ ΕΩΣ ΓΛΗΝΟΥ30Λειτουργία
14/9/2026 8:00:00 πμ14/9/2026 1:00:00 μμΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ε.ΓΙΑΒΑΣΗ, ΜΑΒΙΛΗ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.569Κατασκευές
14/9/2026 8:00:00 πμ14/9/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΕΦ.ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ.568Κατασκευές
14/9/2026 8:00:00 πμ14/9/2026 3:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 61 - 73 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 80 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΟΥΚΑ ΡΑΛΛΗ 52 - 56 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
14/9/2026 8:00:00 πμ14/9/2026 4:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΑΡΙΣΤΟΛΤΕΛΟΥΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΣΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΗΘΑΙΣΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΡΙΔΕΡΙΚΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ528Λειτουργία
14/9/2026 8:00:00 πμ14/9/2026 4:00:00 μμΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΑΘΗΝΑΣ, ΒΙΓΚΟΝΙΑΣ, ΓΑΡΙΦΑΛΙΑΣ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΜΥΡΤΙΑΣ, ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, ΔΗΛΟΥ, ΚΥΝΗΓΩΝ, ΟΡΦΑΝΟΥ Κ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ, ΧΡΕΜΟΝΙΔΟΥ, ΠΥΡΓΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΙΤΗ, ΒΑΝΤΕΡΠΟΥΛ Ε, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ, ΦΡΟΥΡΙΟΥ, ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ, ΓΟΝΑΤΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ, ΝΑΡΚΙΣΣΩΝ, ΖΗΝΙΑΣ, ΥΑΚΙΝΘΟΥ, ΚΙΣΣΟΥ, ΠΕΤΟΥΝΙΑΣ, ΚΑΜΕΛΙΑΣ, ΑΝΕΜΩΝΗΣ, , ΠΕΥΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΓΑΖΙΑΣ, ΒΙΟΛΕΤΑΣ, ΦΙΛΟΛΑΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΙΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ, , ΣΠΗΛΙΑΣ, ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΒΑΚΧΟΥ, ΠΙΘΑΓΟΡΑ,17361737Λειτουργία
14/9/2026 8:00:00 πμ14/9/2026 4:00:00 μμΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΠΑΡΤΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, ΔΗΛΟΥ, , ΣΥΡΟΥ, ΑΜΟΡΓΟΥ, ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ, ΜΥΚΟΝΟ, ΚΥΘΝΟΥ, ΚΕΑΣ, ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ, ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ, ΗΣΥΧΙΑΣ, ΗΡΩΩΝ, ΤΑΥΓΕΤΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΟΝΕΙΡΩΝ, ΜΕΘΑΝΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ, ΛΕΒΑΝΤΑ, ΜΕΝΕΤΩΝ, ΦΟΙΝΙΚΙΩΝ, ΛΩΤΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΔΑΝΑΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ, ΑΖΑΛΕΑΣ, ΓΚΑΖΚΑ, ΝΙΑΡΧΟΥ, ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ, ΣΥΚΙΑΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ, ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ, ΚΑΡΥΔΙΑΣ, ΛΕΜΟΝΙΑΣ, ΜΙΜΟΖΑΣ, ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ, ΦΟΥΞΙΑΣ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ, ΧΛΟΗΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΝΤΑΛΙΑΣ, ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ, ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ, ΠΑΝΣΕΔΩΝ, ΣΜΥΡΤΙΑΣ, ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, ΠΛΥΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ17361737Λειτουργία
14/9/2026 8:00:00 πμ14/9/2026 5:00:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ5502ΑΔΜΗΕ
14/9/2026 9:00:00 πμ14/9/2026 11:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ1145Λειτουργία
14/9/2026 9:00:00 πμ14/9/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ έως κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ ΝΟ26 - 28 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ1138Κατασκευές
14/9/2026 9:30:00 πμ14/9/2026 2:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΑΟΔΙΚΗΣ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΥΜΦΩΝ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ έως κάθετο: ΟΙΝΟΗΣ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ1137Λειτουργία
14/9/2026 10:00:00 πμ14/9/2026 1:00:00 μμΔΑΦΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΗΤΡΟΠ. ΕΥΘΥΒΟΥΛΗ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΙΝΟΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ1143Κατασκευές
14/9/2026 11:00:00 πμ14/9/2026 3:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΑΙΑΝΤΕΙΟ έως κάθετο: ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
14/9/2026 11:00:00 πμ14/9/2026 3:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΔΙΟΒΟΥΝΩΤΟΥ απο κάθετο: ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΝΟ10 έως κάθετο: ΟΡΛΩΦ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΒΑΛΗ ΝΟ10 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ1141Κατασκευές
14/9/2026 12:00:00 μμ14/9/2026 3:30:00 μμΔΑΦΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΡΕΜΠΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΤΡΟΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΟΙΑΣ απο κάθετο: ΡΕΜΠΕΛΟΥ έως κάθετο: Ζ. ΠΗΓΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΒΑΛΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ1144Κατασκευές
14/9/2026 1:30:00 μμ14/9/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΚΥΡΙΖΑ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
14/9/2026 2:00:00 μμ14/9/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΚΑΠΙΔΑΚΗ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ1003Λειτουργία
14/9/2026 2:00:00 μμ14/9/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ 24 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ1004Λειτουργία
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