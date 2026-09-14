Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (14/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|14/9/2026 8:00:00 πμ
|14/9/2026 10:30:00 πμ
|ΔΑΦΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΩΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|1142
|Κατασκευές
|14/9/2026 8:00:00 πμ
|14/9/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΣΤΑΝΣΟΠ ΝΟ4 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΣΤΑΝΣΟΠ έως κάθετο: ΣΑΡΚΟΥΔΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1139
|Κατασκευές
|14/9/2026 8:00:00 πμ
|14/9/2026 12:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ έως κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Κατασκευές
|14/9/2026 8:00:00 πμ
|14/9/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΝΙΚΑΙΑΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ ΝΟ17 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ ΝΟ19 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1140
|Κατασκευές
|14/9/2026 8:00:00 πμ
|14/9/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΛΙΩΤΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1001
|Λειτουργία
|14/9/2026 8:00:00 πμ
|14/9/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ απο κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1026
|Λειτουργία
|14/9/2026 8:00:00 πμ
|14/9/2026 1:00:00 μμ
|ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
|ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΑΠΟ ΒΥΡΩΝΟΣ ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΩΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΩΝΙΑ & ΑΠΟ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΓΥΤΕΑ ΕΩΣ ΓΛΗΝΟΥ
|30
|Λειτουργία
|14/9/2026 8:00:00 πμ
|14/9/2026 1:00:00 μμ
|ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ε.ΓΙΑΒΑΣΗ, ΜΑΒΙΛΗ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
|569
|Κατασκευές
|14/9/2026 8:00:00 πμ
|14/9/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΕΦ.ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ.
|568
|Κατασκευές
|14/9/2026 8:00:00 πμ
|14/9/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 61 - 73 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 80 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΟΥΚΑ ΡΑΛΛΗ 52 - 56 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|14/9/2026 8:00:00 πμ
|14/9/2026 4:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΑΡΙΣΤΟΛΤΕΛΟΥΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΣΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΗΘΑΙΣΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΡΙΔΕΡΙΚΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
|528
|Λειτουργία
|14/9/2026 8:00:00 πμ
|14/9/2026 4:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΑΘΗΝΑΣ, ΒΙΓΚΟΝΙΑΣ, ΓΑΡΙΦΑΛΙΑΣ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΜΥΡΤΙΑΣ, ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, ΔΗΛΟΥ, ΚΥΝΗΓΩΝ, ΟΡΦΑΝΟΥ Κ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ, ΧΡΕΜΟΝΙΔΟΥ, ΠΥΡΓΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΙΤΗ, ΒΑΝΤΕΡΠΟΥΛ Ε, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ, ΦΡΟΥΡΙΟΥ, ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ, ΓΟΝΑΤΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ, ΝΑΡΚΙΣΣΩΝ, ΖΗΝΙΑΣ, ΥΑΚΙΝΘΟΥ, ΚΙΣΣΟΥ, ΠΕΤΟΥΝΙΑΣ, ΚΑΜΕΛΙΑΣ, ΑΝΕΜΩΝΗΣ, , ΠΕΥΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΓΑΖΙΑΣ, ΒΙΟΛΕΤΑΣ, ΦΙΛΟΛΑΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΙΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ, , ΣΠΗΛΙΑΣ, ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΒΑΚΧΟΥ, ΠΙΘΑΓΟΡΑ,
|17361737
|Λειτουργία
|14/9/2026 8:00:00 πμ
|14/9/2026 4:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΣΠΑΡΤΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, ΔΗΛΟΥ, , ΣΥΡΟΥ, ΑΜΟΡΓΟΥ, ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ, ΜΥΚΟΝΟ, ΚΥΘΝΟΥ, ΚΕΑΣ, ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ, ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ, ΗΣΥΧΙΑΣ, ΗΡΩΩΝ, ΤΑΥΓΕΤΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΟΝΕΙΡΩΝ, ΜΕΘΑΝΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ, ΛΕΒΑΝΤΑ, ΜΕΝΕΤΩΝ, ΦΟΙΝΙΚΙΩΝ, ΛΩΤΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΔΑΝΑΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ, ΑΖΑΛΕΑΣ, ΓΚΑΖΚΑ, ΝΙΑΡΧΟΥ, ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ, ΣΥΚΙΑΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ, ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ, ΚΑΡΥΔΙΑΣ, ΛΕΜΟΝΙΑΣ, ΜΙΜΟΖΑΣ, ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ, ΦΟΥΞΙΑΣ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ, ΧΛΟΗΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΝΤΑΛΙΑΣ, ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ, ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ, ΠΑΝΣΕΔΩΝ, ΣΜΥΡΤΙΑΣ, ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, ΠΛΥΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|17361737
|Λειτουργία
|14/9/2026 8:00:00 πμ
|14/9/2026 5:00:00 μμ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
|5502
|ΑΔΜΗΕ
|14/9/2026 9:00:00 πμ
|14/9/2026 11:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1145
|Λειτουργία
|14/9/2026 9:00:00 πμ
|14/9/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ έως κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ ΝΟ26 - 28 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1138
|Κατασκευές
|14/9/2026 9:30:00 πμ
|14/9/2026 2:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΟΔΙΚΗΣ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΥΜΦΩΝ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ έως κάθετο: ΟΙΝΟΗΣ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ
|1137
|Λειτουργία
|14/9/2026 10:00:00 πμ
|14/9/2026 1:00:00 μμ
|ΔΑΦΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΗΤΡΟΠ. ΕΥΘΥΒΟΥΛΗ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΙΝΟΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1143
|Κατασκευές
|14/9/2026 11:00:00 πμ
|14/9/2026 3:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΑΙΑΝΤΕΙΟ έως κάθετο: ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|14/9/2026 11:00:00 πμ
|14/9/2026 3:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΟΒΟΥΝΩΤΟΥ απο κάθετο: ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΝΟ10 έως κάθετο: ΟΡΛΩΦ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΒΑΛΗ ΝΟ10 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1141
|Κατασκευές
|14/9/2026 12:00:00 μμ
|14/9/2026 3:30:00 μμ
|ΔΑΦΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΜΠΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΤΡΟΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΟΙΑΣ απο κάθετο: ΡΕΜΠΕΛΟΥ έως κάθετο: Ζ. ΠΗΓΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΒΑΛΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ
|1144
|Κατασκευές
|14/9/2026 1:30:00 μμ
|14/9/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΚΥΡΙΖΑ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|14/9/2026 2:00:00 μμ
|14/9/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΚΑΠΙΔΑΚΗ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1003
|Λειτουργία
|14/9/2026 2:00:00 μμ
|14/9/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ 24 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1004
|Λειτουργία
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